Les pros réagissent à la décision de l’UFC de reporter indéfiniment les événements à venir en raison d’un coronavirus

Comme beaucoup s’y attendaient, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a finalement cédé, appuyant sur le bouton de pause lors de ses événements à venir pour aider à empêcher la propagation du coronavirus. Selon Dana White, la décision est intervenue après que le président Trump a suggéré que nous évitions les rassemblements de 10 personnes ou plus pour aplatir la courbe infectée.

Dans l’état actuel des choses, les seuls événements affectés par la décision à l’heure actuelle sont l’UFC Fight Night 170 (21 mars), l’UFC sur ESPN 8 (28 mars) et l’UFC Fight Night 172 (11 avril). White, cependant, dit que ces trois événements et combats programmés se poursuivront à des dates ultérieures. Mais quand il s’agit de l’UFC 249 – qui doit se terminer le 18 avril 2020, avec un combat pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson – ce combat est toujours en cours pour le 18 avril.

Après avoir appris la décision de l’UFC de reporter son calendrier à venir dans un avenir prévisible, les combattants et les membres de la communauté des arts martiaux mixtes (MMA) se sont tournés vers les médias sociaux pour faire part de leurs réactions.

beaucoup de gens avec les commentaires “je vous l’ai dit” heureux que les spectacles de l’ufc aient été annulés mais ce que vous ne réalisez pas, c’est que les combattants ne peuvent pas être payés et à part combattre la plupart des gars travaillent comme entraîneurs dans les gymnases (également fermés) donc mieux croire que si je reçois un appel à me battre sur une île, je

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 16 mars 2020

Les managers et les combattants à qui j’ai parlé ne s’attendent pas à être payés pour les événements UFC reportés, mais ils attendent le mot officiel.

– Steven Marrocco (@MMAFightingSM) 16 mars 2020

La plupart des athlètes NBA, NFL, MLB devraient aller bien dans un avenir prévisible avec cet arrêt de travail, mais pas la grande majorité des combattants MMA. Je ressens vraiment pour eux. Ils ne sont pas payés s’ils ne se battent pas. Et ils n’en font pas une tonne pour commencer.

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 16 mars 2020

Honnêtement, à ce stade, les gars qui ont besoin de joindre les deux bouts devraient commencer à diffuser en direct des sessions de combat sur YouTube. Je pense honnêtement que les hardcores prendront tout ce qu’ils peuvent obtenir. Et si rien d’autre ne maintient l’esprit du MMA vivant un peu. #MMA #UFC

– Louis Smolka (@LASTSAMURAIUFC) 16 mars 2020

Tyron Woodley sur Instagram Live: “J’étais toujours prêt à me battre, Colby, RDA. Le combat contre Burns n’avait pas beaucoup de sens pour moi … Mais j’ai envoyé un texto à Dana et j’ai dit” faisons-le! “

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 16 mars 2020

On dirait que mon voyage touche à sa fin. L’UFC essaie de me ramener chez moi avant que l’interdiction de voyager soit en vigueur

– Randa Markos (@randamma) 16 mars 2020

Je suis désolé d’apprendre le récent report des trois prochains événements de l’UFC, y compris mon combat le 28 mars. J’ai hâte de travailler avec @ufc et @danawhite à une date et un lieu de remplacement. D’ici là, tout le monde reste en sécurité du mieux qu’il peut. A bientôt, j’espère. pic.twitter.com/LAIurybFBI

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 17 mars 2020

Pendant cette période où les écoles et les emplois ferment temporairement, je suggère que nous sortions tous et soyons actifs. Postez une vidéo de vous en train de faire quelque chose d’actif à l’extérieur et identifiez 3 amis comme un défi pour eux de faire de même.… Https://t.co/I5WJUp9qwS

– Michael Chiesa (@ MikeMav22) 17 mars 2020

Comme toujours, gardez-le verrouillé sur MMAmania.com pour des mises à jour supplémentaires concernant les futurs plans de l’UFC.