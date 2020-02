Les pros réagissent à Tyson Fury arrêtant Deontay Wilder en match revanche

Image via @ gypsyking101 sur Instagram

Deontay Wilder et Tyson Fury sont de nouveau entrés en collision ce soir à Las Vegas pour les titres WBC, Ring et Lineal des poids lourds.

‘The Gypsy King’ et ‘The Bronze Bomber’ s’étaient rencontrés pour la première fois en décembre 2018. Ce soir-là à Los Angeles, Fury semblait remporter la majorité des rounds, mais Wilder a marqué un KO dévastateur au 12e round qui ressemblait à l’orthographe la fin pour Fury. Miraculeusement, la vedette britannique a pu récupérer et le combat a finalement été jugé nul par les juges présents.

Tyson Fury et Deontay Wilder ont été généreusement payés pour leurs efforts respectifs ce soir. L’Athletic a indiqué que les deux poids lourds avaient la garantie d’un minimum de 28 millions de dollars pour le match revanche de ce soir.

Fury est venu beaucoup plus lourd pour cette deuxième inclinaison avec Wilder, pesant 273 livres de ce qu’il a appelé le «boeuf britannique pur».

«Le bombardier de bronze» a également donné une masse supplémentaire à ce combat, Wilder a fait pencher la balance à 231 livres respectivement.

L’analyste de boxe Teddy Atlas avait fustigé Tyson Fury pour son physique avant le combat de ce soir, suggérant que le combattant britannique s’était présenté en “mauvaise forme”.

La revanche de Wilder contre Fury de ce soir s’est avérée être une affaire unilatérale. Fury a réussi à récupérer Wilder dès la première cloche et n’a fait que poursuivre sur cette lancée.

Au troisième tour, ‘The Gypsy King’ laisserait tomber Deontay Wilder avec une main droite. Il poursuivra son assaut au quatrième tour, ce qui aboutira à un autre renversement au cinquième tour.

À mi-chemin de la septième manche, le coin de Wilder en avait assez vu et a choisi de jeter l’éponge.

Résultat officiel: Tyson Fury def. Deontay Wilder via TKO au tour 7

Découvrez comment les pros ont réagi à Fury en battant Wilder ci-dessous:

Le langage corporel de Wilder concerne # WilderFury2

Nous connaissons le type de champion qu’il est et nous savons à quel point il est difficile mais je ne veux pas voir 6 autres rounds de lui subir ce genre de dégâts. Ils doivent l’arrêter… # furyvswilder2

Ce n’est pas amusant à regarder. Ceci est un battage direct! Je respecte tellement Wilder, mais il est vraiment difficile de le voir ne proposer aucune attaque ou défense. Fury semble ne pas pouvoir manquer. Wilder ne s’est-il pas présenté aujourd’hui, ou Fury est-il encore mieux? Son oreille… # WilderFury2

Wish I could invest in beer in Vegas and Manchester tonight 🍻

Congrats to @Tyson_Fury 🤜🏼🤛🏼

