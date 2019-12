Les pros réagissent après Frankie Edgar de The Korean Zombie TKO à l'UFC Busan

Un combat poids plume entre «Le zombie coréen» Chan Sung Jung et l'ancien champion des poids légers Frankie Edgar a fait la une de l'événement UFC Busan d'aujourd'hui.

Jung (15-5 MMA) devait initialement affronter Brian Ortega lors de l'événement d'aujourd'hui. Cependant, le natif de Californie a subi une blessure et a donc été contraint de se retirer du concours.

Intensifier à court préavis n'était autre que l'ancien champion des poids légers de l'UFC, Frankie Edgar. ‘The Answer’ avait prévu de passer au poids coq pour sa prochaine apparition dans l'Octogone, mais a plutôt choisi de remplacer Ortega contre Jung.

"Le zombie coréen" a été le plus souvent vu en action lors de l’événement UFC de juin à Greenville, où il a remporté une victoire au TKO au premier tour contre le concurrent de la division éternelle Renato Moicano.

Pendant ce temps, Frankie Edgar (22-7-1 MMA) est entré en tête d'affiche aujourd'hui pour rebondir, ceci après avoir échoué dans son effort pour le titre contre Max Holloway à l'UFC 240 en juillet dernier. Avant son revers à «Blessed», Edgar venait de connaître sa deuxième victoire en carrière contre Cub Swanson.

L’événement principal d’UFC Busan d’aujourd’hui s’est avéré être une affaire unilatérale car ‘TKZ’ a pu secouer Edgar au début du premier tour et a utilisé cet élan pour clore le combat avec un TKO peu de temps après.

Résultat officiel UFC Busan: Zombie coréen def. Frankie Edgar via TKO au tour 1

Ce fut une performance sensationnelle de la vedette coréenne, qui aura probablement beaucoup de gens qui réclament Jung pour recevoir un coup de titre.

Découvrez comment les pros ont réagi à The Korean Zombie vs Frankie Edgar ci-dessous:

Merci Marc Goddard d'avoir permis à Frankie de se battre! Vous avez plusieurs avertissements verbaux et c'est tout ce que les combattants peuvent demander. Un grand respect! #UFCBusan

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 21 décembre 2019

Un grand respect à @FrankieEdgar pour avoir mené le combat à court préavis. Félicitations à @KoreanZombieMMA pour avoir vaincu l'un des plus grands #UFCBusan

– BJ Penn (@bjpenndotcom) 21 décembre 2019

Je me suis réveillé juste à temps pour voir l'événement principal un peu amer doux a toujours été un fan de Frankie et adore le regarder se battre, mais le zombie coréen est en feu depuis son retour en 2017

– Luis Antonio Pena (@violentbobross) 21 décembre 2019

Marc Goddard arrête le combat. Une victoire dominante pour The Korean Zombie sur Frankie Edgar.

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 21 décembre 2019

Après une dure victoire, quelqu'un obtient TKZ du bâton dès que possible !!! 😂 Lèvres sur le point de saigner plus de sécheresse que de se battre! 🥴 Félicitations à une autre légende à Jung, en sortant une légende bien respectée à Edgar #UFCBusan

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 21 décembre 2019

Et c'est pourquoi l'idée de promouvoir ce combat et le combat de Sandhagen le mois prochain ne s'est pas bien passée. Vous laissez rarement un combat TKZ indemne. Avec un peu de chance, Edgar ne se battra plus le mois prochain après avoir pris ces photos.

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 21 décembre 2019

De bons combats sur le prochain UFC? pic.twitter.com/0laDAorIFL

– Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 21 décembre 2019

Qui aimeriez-vous voir le combat du zombie coréen après sa victoire de TKO sur Frankie Edgar aujourd'hui à l'UFC Busan? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21 décembre 2019