Les pros réagissent après Julia Budd de Cris Cyborg TKO au Bellator 238

Ce soir, dans l’événement principal à succès du Bellator 238, Cris Cyborg a défié la championne des poids plumes de l’organisation, Julia Budd.

Cyborg a annoncé son départ de l’UFC en 2019 en raison des tensions croissantes avec Dana White. Le couple est devenu impliqué dans un conflit en cours à propos des commentaires désobligeants faits à son sujet par White et des négociations contractuelles. Peu de temps après la fin de son contrat avec l’UFC, Cyborg a annoncé un nouveau contrat multi-combats avec une autre société de combat, Bellator.

“Je suis de retour dans la cage avec Bellator et dans un nouveau chapitre de ma carrière”, a déclaré Cris Cyborg (transcription via LA Times).

«Scott connaît ma valeur. La première chose importante pour moi est le respect. Les combattants font que les événements se produisent. Vous voulez qu’un promoteur fasse avancer un combattant et n’endommage pas votre marque. »

L’ancienne championne n’avait pas combattu depuis juillet 2019 lorsqu’elle avait battu Felicia Spencer. Ses réalisations en MMA incluent la victoire de la ceinture poids plume à l’UFC, Strikeforce et Invicta. Son adversaire Bellator a également une histoire de combat avec Invicta et Strikeforce. Budd a fait ses débuts au Bellator en 2015 et a revendiqué 7 victoires consécutives et la ceinture poids plume.

Les vétérans du MMA ont livré une bataille pleine d’action pleine de rebondissements. Les deux combattants sont sortis agressifs en essayant de maintenir une position dominante dans le corps à corps contre la cage. Alors que les deux combattants ont eu leurs moments, Cris a réussi à prendre Budd au sol vers la fin du premier round et à faire quelques tirs douloureux, et montrant son attaque implacable.

Au fil des rondes, Cris Cyborg a étouffé Julia Budd avec un arsenal de frappes. Au quatrième tour, le joueur de 34 ans a infligé un barrage de coups de pied dans les jambes, les genoux et les frappes qui ont étourdi Budd. Le coup final a été un coup de corps qui a fait tomber son adversaire sur le tapis.

Sa carrière professionnelle de 15 ans dans le MMA a résisté à l’épreuve du temps lorsque Cyborg a terminé Budd par TKO et a remporté la ceinture de champion dans le processus.

Découvrez Miesha Tate et d’autres réactions professionnelles ci-dessous, et restez connecté à BJPenn.com pour toutes les nouvelles MMA que vous devez savoir:

Wow Cyborg le fait! Elle est la nouvelle championne du monde poids plume Bellator! #Bellator

– Tatiana Suarez (@tatianaufc) 26 janvier 2020

Félicitations @criscyborg! Il avait fière allure là-bas. 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 Parabéns, campeã!

– Patricio Freire (@PatricioPitbull) 26 janvier 2020

. @ CrisCyborg est le nouveau champion du monde @BellatorMMA Featherweight. # Bellator238 pic.twitter.com/DZLKyyAeHE

– Scott Coker (@ScottCoker) 26 janvier 2020

👏🏽👏🏽 ÉNORMES CONGRATS @CrisCyborgGym https://t.co/1ptyDBmJh7

– Marion Reneau (@BelizeanBruiser) 26 janvier 2020

Vous regardez le @JuliaBudd vs @criscyborg?! Encore une grosse victoire!

– Miesha Tate (@MieshaTate) 26 janvier 2020

Qu’avez-vous pensé de l’événement principal du Bellator 238 de ce soir entre Cris Cyborg et Julia Budd? Sonnez dans la section des commentaires Penn Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur bjpenndotcom le 25 janvier 2020