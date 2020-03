Les pros réagissent après que l’UFC continue d’organiser des événements malgré les inquiétudes liées au coronavirus

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

L’UFC est l’une des seules organisations sportives qui continue d’organiser des événements malgré les préoccupations écrasantes concernant la pandémie de coronavirus en cours.

Les principales ligues sportives, dont la NFL, la NBA, la LNH, la Premier League et la MLB, ont suspendu leurs saisons respectives en raison de l’épidémie.

Plus précisément, Bellator MMA a récemment décidé d’annuler son prochain événement Bellator 241 par souci pour ses athlètes et son personnel.

Malgré cela, l’UFC procédera à cet événement prévu demain à Brasilia, au Brésil. La promotion a fermé ses portes au public et aux médias, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’audience à l’intérieur du lieu.

L’UFC a également annoncé que les événements à venir qui devaient initialement avoir lieu à Columbus et Portland se dérouleront désormais sous le toit du complexe Apex de promotions à Las Vegas.

“Salut tout le monde, le président de l’UFC Dana White ici”, a déclaré White. «Nous surveillons de près la situation du coronavirus et son impact potentiel sur la santé et la sécurité des athlètes, du personnel et des fans de l’UFC dans le monde. Nous allons de l’avant avec tous nos événements en direct de l’UFC. Mais nous allons nous adapter à ces circonstances sans précédent.

“Certains des événements seront déplacés de leur ville hôte d’origine vers l’UFC Apex ici à Las Vegas, et, malheureusement, les fans ne seront peut-être pas autorisés à assister aux événements”, a ajouté White. «Vous savez que je déteste cela, mais la décision a été prise dans le meilleur intérêt de toutes les personnes impliquées dans nos événements, y compris les fans, les athlètes, le personnel et les partenaires médiatiques. Les événements vont toujours être diffusés en direct sur ESPN le réseau et ESPN + ici aux États-Unis. »

Alors que de nombreux fans et analystes ont partagé leur déception à propos de l’Ultimate Fighting Championship pour ne pas avoir annulé les événements à ce moment-là, de nombreux combattants pros étaient plus que satisfaits de la décision de promotion.

Découvrez ce que les combattants de l’UFC avaient à dire sur Twitter ci-dessous:

Peut-être que je ne suis pas la bonne personne à demander, mais je suis heureux que l’ufc trouve des moyens de continuer les combats. Les combattants se battent et nous avons besoin d’un moyen de nourrir notre famille. Tant que la santé est préoccupante et que nous sommes en sécurité pour la compétition, je suis tous là. J’espère que nous ramasserons de nouveaux fans étant le seul spectacle en ville

– Frankie Edgar (@FrankieEdgar) 13 mars 2020

Ils clôturent tous ces événements professionnels pour la sécurité des fans et des joueurs qui ont déjà un salaire fixe. Mais si @ufc devait annuler ces événements, les athlètes ne seraient PAS payés un seul centime. Nous ne sommes payés que pour jouer. Laissez-les se battre! #UFCBrasilia #ufc

– Corey Anderson UFC (@CoreyA_MMA) 14 mars 2020

Je suis heureux que @ufc laisse le spectacle continuer, c’est notre passion et notre gagne-pain. C’est déjà l’un des sports les plus dangereux, les combattants connaissent le risque et nous nous battons toujours. Ceci est juste un risque supplémentaire ajouté aux 100 autres, le spectacle doit continuer sur @danawhite

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 13 mars 2020

1000000% lorsque nous signons ce contrat, nous sommes prêts à y mourir. Merci @ufc @danawhite d’avoir trouvé un moyen de faire fonctionner l’entreprise malgré la pandémie en cours dans ce monde. Nous sommes une race d’athlètes différente. https://t.co/RWX97PBWbP

– Dan «50k» Ige (@ Dynamitedan808) 13 mars 2020

ACTUALITÉS: Les combattants aiment se battre! Toujours en haut de l’heure, les porcs ne volent pas.

– Gerald Meerschaert (@ The_Real_GM3) 14 mars 2020

Je pourrais donner deux conneries sur le combat en ce moment, c’est plus grand que le sport https://t.co/4XQf6XHXe0

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 mars 2020

Plus de combattants de l’UFC ont partagé leurs réactions respectives:

Je suis bon pour me battre dans une arène vide. Ne paniquons pas trop, battons-nous, divertissons les gens coincés à la maison. #UFCBrasilia

– Kevin MTP Lee (@MoTownPhenom) 12 mars 2020

Effectuez toutes les cartes de combat annulées dans la cage TUF sans public. Cela ne coûtera pas un sou et tout le monde regardera toujours à la télévision. Boom. https://t.co/yBXs9hnF1I

– Angela Hill (@AngieOverkill) 12 mars 2020

Peu importe où en est le combat, nous allons toujours jouer et mettre du plaisir pour les fans coincés à la maison. Heureux que @ufc ait trouvé un moyen d’y parvenir à l’UFC Apex. L’une des installations sportives les plus modernes. Allons-y👊🏾 #areyounotentertained

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 13 mars 2020

Que pensez-vous de l’UFC décidant de poursuivre ses prochains événements programmés (sans public) à la suite de l’épidémie de coronavirus? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

