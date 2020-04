Les pros réagissent au report de l’UFC 249 – “Pour ESPN, le fermer est une honte”

Plus tôt dans la journée (jeudi 9 avril 2020), les dirigeants de Disney et d’ESPN ont appelé à débrancher l’UFC 249, qui devait descendre à l’intérieur du Tachi Palace Casino Resort à Lemoore, en Californie, le 18 avril 2020.

Prévu pour un combat de titre intérimaire entre Tony Ferguson et Justin Gaethje, le combat – ainsi que le reste de la liste des événements de la promotion – sera reprogrammé pour plus tard cette année. Naturellement, les pros des arts martiaux mixtes (MMA) se sont tournés vers les médias sociaux pour réagir aux nouvelles qui n’ont probablement pas surpris de nombreuses personnes.

Je veux juste souligner que @AEWrestling et @WWE ont diffusé des émissions pendant tout ce temps, aucun rapport de problème à ma connaissance … pour @espn de fermer @ufc, c’est dommage.

– malki kawa (@malkikawa) 9 avril 2020

UFC249 m’a emmené sur des montagnes russes émotionnelles! Je ne peux pas supporter cette merde.

Imma commence à héberger des bagarres d’arrière-cour sur IG en direct. #cantstopme # ufc249

– Julian marquez (@JMarquezMMA) 9 avril 2020

Je me suis entraîné 3 fois par jour chaque fois que j’ai pu, suivi un régime dur tout en étant en quarantaine, perdu mon adversaire a dit oui à tous ceux qu’ils pouvaient trouver, mis ma santé en danger en sachant qu’il y avait une chance que cela ne se produise pas parce que j’aime ce que je fais, je suis un combattant. si vous célébrez cet ef u

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 9 avril 2020

# UFC249 a annulé WOW. Respect à @danawhite pour avoir fait de son mieux pour ramener le sport dans le monde. Je ne peux pas attendre que tout le monde puisse reprendre sa vie normale. Accrochez-vous!

– Derek Brunson (@DerekBrunson) 9 avril 2020

Dana White (@danawhite) m’a également dit clairement après avoir terminé l’interview que l’UFC continuera de promouvoir 42 événements cette année, ce qui était initialement prévu.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 9 avril 2020

Triste pour les combattants et les fans qui ont espéré cela. Mais peut-être vaut-il mieux donner à ce virus plus de temps pour se propager.

C’est probablement doux-amer pour de nombreux ouvriers et combattants qui doivent être éliminés.

Nous voulons tous gagner de l’argent, mais nous voulons aussi protéger nos familles. https://t.co/zSg0KSWoy2

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 avril 2020

Une semaine avant. Une putain de semaine avant et c’est parti. Si seulement ils connaissaient le sacrifice.

– Alex Hernandez (@ TheGreat155) 9 avril 2020

Je viens d’accepter mon 3ème adversaire en une semaine … c’est nul. Restez en sécurité tout le monde!

– Chris Weidman (@chrisweidman) 9 avril 2020

Homme que je ressens pour mes collègues. Ça souffle. # UFC249 annulé ❌

– # OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 9 avril 2020

Le retard pourrait éventuellement donner à Khabib Nurmagomedov le temps dont il a besoin pour revenir en tant que tête d’affiche légitime de la carte après avoir été contraint de se retirer en raison de restrictions de voyage; cependant, le champion profondément religieux a admis qu’il ne serait pas prêt à revenir avant août en raison du Ramadan.

En outre, le président de l’UFC, Dana White, a ajouté que l’UFC 249 ne sera reporté que lorsqu’il aura installé son île de combat dans quelques mois.