Les pros réagissent aux événements d’hébergement de l’UFC pendant l’épidémie de coronavirus: «Nous sommes une race différente d’athlètes»

Ultimate Fighting Championship (UFC) a décidé de faire avancer les choses malgré l’épidémie de coronavirus en cours et tout commence avec UFC Fight Night 170 plus tard ce soir (samedi 14 mars 2020) en direct sur ESPN + de l’intérieur du gymnase Nilson Nelson à Brasilia, Brésil .

Alors que de grandes organisations sportives telles que la NBA, la MLB et la LNH ferment leurs portes afin de limiter l’exposition de ses fans et de ses joueurs au coronavirus, l’UFC fermera ses portes au public et permettra à ses athlètes de participer. La décision de la promotion de continuer à organiser des événements au milieu de la panique mondiale des coronavirus soulève des sourcils, mais elle donne toujours aux amateurs de sport quelque chose à apprécier pendant cette période difficile.

Pour la plupart, les combattants de l’UFC soutiennent la promotion dans sa quête pour continuer à organiser des événements et travailler avec des commissions pour s’assurer que tous les athlètes sont évalués correctement avant d’entrer dans la cage. En fin de compte, les combattants du MMA ne sont pas comme les autres athlètes professionnels et doivent concourir pour gagner de l’argent pour leurs familles.

Regardez ci-dessous pour voir ce que les combattants de l’UFC disent à propos de la décision de la promotion de maintenir l’entreprise en marche:

Peut-être que je ne suis pas la bonne personne à demander, mais je suis heureux que l’ufc trouve des moyens de continuer les combats. Les combattants se battent et nous avons besoin d’un moyen de nourrir notre famille. Tant que la santé est préoccupante et que nous sommes en sécurité pour la compétition, je suis tous là. J’espère que nous ramasserons de nouveaux fans étant le seul spectacle en ville

– Frankie Edgar (@FrankieEdgar) 13 mars 2020

Ils clôturent tous ces événements professionnels pour la sécurité des fans et des joueurs qui ont déjà un salaire fixe. Mais si @ufc devait annuler ces événements, les athlètes ne seraient PAS payés un seul centime. Nous ne sommes payés que pour jouer. Laissez-les se battre! #UFCBrasilia #ufc

– Corey Anderson UFC (@CoreyA_MMA) 14 mars 2020

Je suis heureux que @ufc laisse le spectacle continuer, c’est notre passion et notre gagne-pain. C’est déjà l’un des sports les plus dangereux, les combattants connaissent le risque et nous nous battons toujours. Ceci est juste un risque supplémentaire ajouté aux 100 autres, le spectacle doit continuer sur @danawhite

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 13 mars 2020

1000000% lorsque nous signons ce contrat, nous sommes prêts à y mourir. Merci @ufc @danawhite d’avoir trouvé un moyen de faire fonctionner l’entreprise malgré la pandémie en cours dans ce monde. Nous sommes une race d’athlètes différente. https://t.co/RWX97PBWbP

– Dan «50k» Ige (@ Dynamitedan808) 13 mars 2020

ACTUALITÉS: Les combattants aiment se battre! Toujours en haut de l’heure, les porcs ne volent pas.

– Gerald Meerschaert (@ The_Real_GM3) 14 mars 2020

Peu importe où en est le combat, nous allons toujours jouer et mettre du plaisir pour les fans coincés à la maison. Heureux que @ufc ait trouvé un moyen d’y parvenir à l’UFC Apex. L’une des installations sportives les plus modernes. Allons #areyounotentertained

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 13 mars 2020

Je suis bon pour me battre dans une arène vide. Ne paniquons pas trop, battons-nous, divertissons les gens coincés à la maison. #UFCBrasilia

– Kevin MTP Lee (@MoTownPhenom) 12 mars 2020

Effectuez toutes les cartes de combat annulées dans la cage TUF sans public. Cela ne coûtera pas un sou et tout le monde regardera toujours à la télévision. Boom. https://t.co/yBXs9hnF1I

– Angela Hill (@AngieOverkill) 12 mars 2020

Un combattant qui ne souhaite pas parler de combat est l’actuel champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, qui passe son temps à réfléchir aux moyens d’aider les familles de la région d’Albuquerque:

J’ai tous les gars dans mes pensées et prie ce soir

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 mars 2020

Je vous serais reconnaissant de prendre le temps de parler à vos petits et à vos proches de la gravité de ce virus.

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 mars 2020

J’ai passé plus de deux heures aujourd’hui à leur parler de l’importance d’être conscient de leur environnement, de ne pas toucher leur visage et de se désinfecter / se laver les mains en permanence.

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 mars 2020

Les écoles d’Albuquerque sont fermées pour les trois prochaines semaines, je ne peux pas m’empêcher de sympathiser pour tous les parents isolés complètement perdus sur ce qu’il faut faire. pas d’école, pas de garderie et probablement pas de travail bientôt. Cette merde fait peur

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 mars 2020

En essayant de trouver des moyens d’aider certains de ces parents à Albuquerque, n’hésitez pas à envoyer des suggestions.

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 mars 2020

L’UFC Brasilia se déroulera à huis clos plus tard ce soir et sera l’un des seuls événements sportifs qui se dérouleront dans le monde ce week-end. Il sera mis en vedette par une confrontation légère entre les concurrents pérennes Kevin Lee et Charles Oliveira.

