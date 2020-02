Les pros réagissent aux informations selon lesquelles l’UFC n’a payé aux combattants que 16% des revenus en 2019

Les rapports d’hier ont révélé que l’Ultimate Fighting Championship (UFC) n’avait payé à ses combattants que 16% de leurs revenus totaux en 2019.

Bien que la promotion rapporte apparemment plus d’argent que jamais, de nombreux combattants ont encore du mal à gagner leur vie et sont souvent contraints de prendre des emplois à temps partiel.

Un récent rapport du New York Post met les dépenses de l’UFC en perspective. Pour le dire simplement, seule une petite partie des revenus de l’entreprise se retrouve dans les poches des combattants.

Voici un extrait du rapport du Post:

Des sources indiquent que les combattants de The Post UFC ont coûté moins de 150 millions de dollars à la société de promotion de Las Vegas l’année dernière, soit moins de 16% de ses 900 millions de dollars de revenus. En revanche, la Major League Baseball, la National Basketball Association et la National Football League partagent entre 48% et 50% des revenus avec leurs joueurs, selon les données.

“C’est une ligue différente par ligue”, a déclaré le président d’Endeavour, Mark Shapiro. «Nous payons nos combattants beaucoup plus que toute autre organisation MMA. Ils le méritent. La rémunération des chasseurs a augmenté proportionnellement au succès de l’UFC. »

Alors que seule une petite partie des revenus montagneux de la société va aux combattants, ses investisseurs célèbres sont absolument payés.

«Ultimate Fighting Championship épuise ses réserves de liquidités pour financer de gros paiements aux investisseurs célèbres – même si ses combattants se plaignent d’être largement sous-payés, a appris The Post.

“Le géant des arts martiaux mixtes a approuvé un énorme dividende de 300 millions de dollars pour les investisseurs de l’UFC – une liste étoilée qui comprend Mark Wahlberg, Charlize Theron, Gisele Bündchen, Ben Affleck et les stars du tennis Serena et Venus Williams, ont déclaré des sources.”

Comme prévu, la nouvelle selon laquelle l’UFC n’a payé aux combattants que 16% du total des revenus de la société en 2019 n’a pas plu à de nombreux membres de la communauté des arts martiaux mixtes.

Les combattants actuels et anciens se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration face à la promotion.

Nous sommes prêts à mourir dans cette putain de cage… ..

1er combat UFC J’ai quitté cette cage avec une orbite cassée + un chèque de règlement pour 10k. Ensuite, j’ai été lourdement taxé, responsable de la paye, payé deux billets d’avion pour l’Arizona, de la nourriture et du camp… nous le ferions gratuitement, mais méritons mieux. https://t.co/qIDeuYreIh

– Devin Powell (@DevinPowellMMA) 15 février 2020

L’ancien hors concours des poids moyens de l’UFC, Nathan Quarry, a également pris la parole.

Oui, nous le savons.

Les boxeurs obtiennent plus de 85% des revenus qu’ils génèrent. Parce qu’ils se sont battus pour cela avec l’Ali Act.

Maintenant, nous nous battons pour l’Ali Expansion Act et dans notre recours collectif.

On va y arriver. C’est à notre tour de défendre notre avenir et celui de nos familles. https://t.co/H4bVF6dDlD

– Nathan Quarry (@NateRockQuarry) 15 février 2020

Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle l’UFC n’a versé à ses combattants que 16% des revenus totaux de l’entreprise en 2019? Sonnez dans la section des commentaires Penn Nation!