Les pros réagissent face à Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira à l’UFC 246

Un combat clé léger mettant en vedette l’ancien champion de la division Anthony Pettis affrontant le concurrent de division Carlos Carlos Ferreira a eu lieu sur la carte principale de l’événement UFC 246 de ce soir.

Pettis (22-9 MMA) est retourné dans la division des promotions de poids léger après un passage de 1-1 chez les poids mi-moyens. Au cours de cette séquence, ‘Showtime’ a remporté une victoire par élimination directe contre Stephen Thompson, puis a subi un revers de décision face à Nate Diaz.

Pendant ce temps, Carlos Diego Ferreira (17-2 MMA) entrera dans l’UFC 246 sur une séquence de cinq victoires consécutives, sa dernière étant une décision unanime sur Mairbek Taisumov à l’UFC 242.

Le premier tour commence et les deux combattants effectuent des frappes importantes. Ferreira fait immédiatement pression sur «Showtime» pour le corps à corps. Le Brésilien a réussi à réduire la distance et à exécuter plusieurs retraits. Il a utilisé son expertise du BJJ pour étouffer Pettis au sol, mais Showtime est resté actif sur le dos contre l’offensive de Ferreira et a pivoté sur ses pieds.

Au deuxième tour, Pettis a commencé par un coup de pied au corps. Ferreira a répondu en saisissant son coup de pied et en ramenant son adversaire au tapis. Le combattant léger a réussi à passer la garde de Showtime et à réaliser une monture arrière. Ferreira a atterri un peu de terrain et livre pour adoucir son adversaire. Il a terminé Pettis par étranglement à nu en 1:46 du deuxième tour.

Découvrez la réaction des pros sur Twitter à la victoire de Ferreira contre Anthony Pettis:

