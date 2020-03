Les quatre derniers matchs des meilleurs retours de l’UFC Fight Pass dans l’histoire du MMA

Les quatre derniers sont fixés… non, pas celui-là. Mais au moins un avec un support que nous pouvons suivre, ce qui est mieux que rien dans ce monde actuellement fou.

L’UFC nous donne un petit aperçu du tournoi, à la suite de l’annulation de presque tous les événements sportifs en cours – y compris le tournoi NCAA, ce qui signifie qu’il n’y a pas de pool de bureaux pour faire espérer cette année.

La promotion, via UFC Fight Pass, a mis en place une tranche de 16 combats pour les meilleurs retours de l’histoire du MMA. Si vous êtes abonné au Fight Pass, vous pouvez vous y rendre et regarder tous les combats. Ensuite, vous pouvez voter pour chaque tour dans les sondages sur le fil Twitter officiel de l’UFC Fight Pass.

Les huitièmes de finale comportaient neuf matchs de l’UFC, trois de PRIDE, deux de Strikeforce, un de l’Invicta FC et un de Cage Warriors. Vendredi, le premier tour s’est terminé – et il n’y a eu qu’un bouleversement. Les huitièmes de finale sont terminés, et nous avons atteint les quatre derniers – avec les deux meilleures têtes de série, un outsider léger et une grande histoire de Cendrillon.

La victoire de Darren Elkins, tête de série n ° 11, contre Mirsad Bektic a dominé la victoire de Scodtt Smith, tête de série n ° 6, contre Pete Sell au premier tour. En quart de finale, Elkins a été un vainqueur surprise face à la victoire PRIDE d’Antonio Rodrigo Nogueira, tête de série no 3, contre Bob Sapp pour se qualifier pour les demi-finales.

Elkins-Bektic est maintenant confronté à la victoire de Cheick Kongo, tête de série numéro 2, contre Pat Barry. De l’autre côté du classement, la soumission de Chael Sonnen, cinquième tête de série, d’Anderson Silva, à UFC 148, remporte la victoire de Frankie Edgar, tête de série no 5, contre Gray Maynard dans leur combat pour la trilogie.

Découvrez le support actuel avec les demi-finales définies ci-dessus. Ensuite, connectez-vous avec le compte Twitter de l’UFC Fight Pass pour les derniers sondages des quatre derniers dimanches, suivis du dernier lundi. Les bureaux de scrutin sont sortis chaque jour à partir de 11 h 30 HE.

Jetez un œil aux quatre finalistes à l’intérieur:

