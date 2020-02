Les règles PRIDE mises en œuvre dans le combat de rue le plus triste de tous les temps

En tant que fans de combat en 2020, nous sommes gâtés par le nombre de combats de haut niveau que nous pouvons regarder régulièrement.

Maintenant que j’y pense, ce ne serait pas la pire idée de rendre les dieux de combat heureux en regardant un morceau de leur travail moins apprécié. Droite?

Je pense que je suis tombé sur le clip.

Deux voisins (probablement affaiblis, selon un spectateur) ont commencé à se disputer à Buriram, en Thaïlande, au début du mois. Il n’a pas fallu longtemps avant que les deux hommes ne se battent – ou du moins ne fassent de leur mieux.

Les deux hommes ont eu leurs moments dans cette affaire de va-et-vient (que vous pouvez regarder ci-dessus). Peu de temps après la cloche d’ouverture, le combattant du coin rouge a été démoli à sa première tentative. De là, le combattant du coin rouge a atterri un gros coup de pied au ventre. Imperturbable, le combattant du coin bleu a fait trébucher son adversaire et s’est retrouvé au sommet.

Le combat finit par remonter aux pieds, l’élan changeant. Le moment charnière est venu autour de la marque d’une minute, lorsque le combattant du coin rouge a profité du jeu de règles PRIDE mis en place et a décroché un coup de pied de football brutal. Les tirs de suivi n’étaient pas nécessaires, mais aucun arbitre n’était là pour intervenir.

Après le combat, aucun voisin n’était disponible pour une interview dans la rue. Cependant, le spectateur a fourni un commentaire.

“Je leur ai crié de cesser les combats, mais ils ont continué pendant près de trois minutes”, a expliqué Songpon Anan. «Je ne craignais pas qu’ils se blessent mutuellement. C’était assez drôle et probablement les pires compétences de boxe muay thaï que j’aie jamais vues. »

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.