Les retombées de l’UFC Norfolk pour Deiveson Figueiredo, plus

Deiveson Figueiredo est reparti avec une victoire impressionnante le week-end dernier à l’UFC sur ESPN + 27, où il a éliminé Joseph Benavidez dans leur combat pour le titre des poids mouches.

Il n’y a qu’un seul problème: ce n’est pas le champion.

Figueiredo pesait 127,5 livres pour le combat de 125 livres, le rendant inéligible pour réclamer le titre vacant. Pourtant, quand il s’agit du classement USA TODAY Sports / MMA Junkie, une victoire compte autant si le combat continue. Et bien que la perte de poids ait été prise en compte, Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) a finalement dépassé Benavidez (28-6 MMA, 15-4 UFC) – et fait même sa première apparition sur notre livre. -liste – après sa troisième victoire consécutive.

Écoutez le président du classement «Gorgeous» George of MMA Junkie Radio et John Morgan de MMA Junkie alors qu’ils discutent de cela et d’autres résultats de l’UFC Norfolk avec des implications de classement dans la dernière édition du rapport de classement MMA.

