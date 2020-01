Les salaires des principaux chiffres de l’UFC 246 sont révélés

L’un des grands combats de l’année aura lieu demain soir, avec l’UFC 246 dans le T-Mobile Arena dans Las Vegas, Nevada, où Conor McGregor retourne à l’octogone pour faire face Donald “Cowboy” Cerrone.

Alors que les combats précédents se sont produits sur la base de provocations et de mauvais sang entre les deux parties. Cette fois, c’est le contraire. “Cowboy” est prêt à se lever et à suivre le point fort de McGregor pour satisfaire le public actuel.

Le vétéran donne également l’occasion «Le notoire» avoir une meilleure chance de rencontrer à nouveau la victoire UFC

L’après-midi de ce vendredi, le Commission sportive du Nevada a révélé les salaires du panneau d’affichage principal de UFC 246.

McGregor vous obtiendrez 3 millions de dollars à votre retour dans l’octogone, le même montant que l’Irlandais a obtenu après son combat avec Khabib Nurmagomedov dans UFC 229. McGregor, il a déclaré qu’il recevrait un salaire de 80 millions de dollars, mais le montant qu’il a dit plus tôt cette semaine.

Pour Fermé, l’ancien challenger de la ceinture légère de UFC et propriétaire du record de bonus le plus UFC obtiendra 200 000 $ mille de base plus un bonus de 200 000 $ S’il gagne le combat. Cela pourrait augmenter, s’il parvient à gagner un bonus après le combat de demain.

Ensuite, la liste des salaires du panneau d’affichage principal de l’UFC 246:

Conor McGregor: 3 millions de dollars (pas de bonus par victoire)

Donald Cerrone: 200 000 $ pour combattre, 200 000 $ s’il gagne

Holly holm: 150 000 $ pour combattre, 50 000 $ s’il gagne

Rachel Pennington: 63 000 $ pour combattre, 63 000 $ s’il gagne

Aleksei Oleinik: 75 000 $ à combattre, 75 000 $ à gagner

Maurice Greene: 30 000 $ pour combattre, 30 000 $ s’il gagne

Anthony Pettis: 155 000 $ pour combattre, 155 000 $ s’il gagne

Diego Ferreira: 50 000 $ pour combattre, 50 000 $ s’il gagne.