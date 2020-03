Les stars de ONE Championship offrent un soutien pendant la crise des coronavirus

Nous avons tous besoin d’un peu de positivité dans nos vies en ce moment, et les stars de ONE Championship sont à portée de main.

Un grand nombre des plus grands noms de ONE Championship ont uni leurs forces pour partager un message de soutien à leurs fans du monde entier alors que nous nous battons tous pour faire face à un nouveau mode de vie pendant la pandémie de coronavirus COVID-19 en cours.

En enregistrant des messages vidéo de leurs maisons, ONE stars Demetrious Johnson, Martin Nguyen, Sage Northcutt, Aung La N Sang, Angela Lee et Vitor Belfort se sont réunis pour envoyer leurs messages positifs à tout le monde alors que le monde s’adapte à la vie pendant le verrouillage mondial.

Demetrious Johnson, UN champion du Grand Prix des mouches

«Je veux juste donner à tout le monde des vibrations positives. Prenez le temps de profiter de la famille et de faire des choses que vous n’avez pas le temps de faire normalement. Je sais que beaucoup de gens deviennent fous. Ils ne peuvent pas aller à leur salle de sport, ils ne peuvent pas s’entraîner, ils doivent rester dans leur routine de fitness. Ne vous en faites pas. Ça va être là. “

Martin Nguyen, UN champion poids plume

«Je sais que le monde traverse actuellement une catastrophe. J’exhorte tout le monde à rester à la maison, à rester en sécurité, à être en famille. Vous n’êtes pas seul dans cette situation. Le monde s’en sortira tous ensemble. »

Sage Northcutt, UN championnat léger

«Je sais que le monde combat actuellement ce coronavirus et que beaucoup d’entre nous reculent, reculent notre famille, notre travail, les choses que nous faisons dans notre vie de tous les jours. Mais notre succès vient de surmonter ces difficultés et de les vaincre. Alors n’abandonnez pas, gardez votre foi, restez forts et ensemble nous sommes plus forts. Nous avons cela. “

Aung La N Sang, UNE championne des poids moyens et légers

«Il est important que nous restions en sécurité. Il est important que nous restions en bonne santé, hydratés et dormions beaucoup, car si notre système immunitaire est faible, nous pouvons être compromis. Il est donc très important que notre système immunitaire soit fort et que notre corps soit en bonne santé. Restez en sécurité, les gars. “

Angela Lee, UNE championne des poids atomiques chez les femmes

«Nous traversons tous une période très incertaine, et je sais que cela peut être difficile, mais nous devons rester positifs. Oui, la vie n’est peut-être pas comme d’habitude. Il y a des choses que nous devons changer, des choses qui nous gênent. Voyages annulés, combats retardés. Mais je peux vous garantir qu’il y a au moins une chose dont vous pouvez être reconnaissant en ce moment. Alors comptons nos bénédictions. Restons reconnaissants, restons en bonne santé et nous nous en sortirons ensemble. »

Vitor Belfort, UN championnat poids léger léger

«Ce virus affecte tous les endroits de la planète. Et la leçon est que tout le monde est enfermé, tout le monde a du mal, mais je crois que la leçon que nous apprenons est d’aimer davantage vos enfants. Plus de temps pour creuser en vous. Qui êtes vous? Quelle est votre identité? N’oubliez pas que nous sommes une personne contre un virus. Ce virus est si petit, si petit. Comment cette chose peut-elle tout le monde à genoux? Ne restez pas en bas. Reste positif. Relève-toi. Faites tout ce que vous pouvez en ce moment. Isolez-vous. Le temps est maintenant en votre faveur. Utilisons-le. Soyez intelligent. On ne fait qu’un. Allons-y.”

