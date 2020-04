Les talents de la WWE positifs pour le coronavirus avant le RAW en direct lundi soir

World Wrestling Entertainment (WWE) se remet aux affaires de la télévision en direct lundi soir avec son programme phare RAW, qui ajoute une insulte aux blessures à tous les fans et combattants qui espéraient voir Ultimate Fighting Championship (UFC) revenir à l’action ce week-end sur ESPN.

Surtout si l’on considère que la WWE avait un membre de son test positif pour le coronavirus, la raison pour laquelle la plupart du monde – et tous les grands sports – ont été fermés le mois dernier. Le «talent à l’écran» n’a pas encore été identifié, mais le moulin à rumeurs suggère qu’un diffuseur serait à blâmer.

“Un employé de la WWE s’est révélé positif pour COVID-19”, selon un communiqué de la WWE (via ESPN). «Nous pensons que cette affaire présente un faible risque pour les talents et le personnel de la WWE, car l’individu et un colocataire sont devenus symptomatiques dans les jours qui ont suivi l’exposition à deux personnes travaillant dans les soins de santé aigus le soir du 26 mars, après la production télévisée de la WWE sur un plateau fermé. était déjà terminée. L’employé n’a eu aucun contact avec quiconque de la WWE depuis qu’il a été exposé à ces deux personnes, se porte bien et a récupéré complètement. »

La WWE filme sur un plateau fermé à Orlando et l’UFC était également courtisée par des responsables de la Floride; cependant, les hauts fonctionnaires d’ESPN et de la société mère Disney – sur les conseils de ce gouverneur – ont décidé que la meilleure solution était de ne rien faire du tout.

“Nous pensons qu’il est maintenant plus important que jamais d’offrir aux gens une diversion de ces temps difficiles”, a déclaré le communiqué de la WWE. «Nous produisons du contenu sur un ensemble fermé avec uniquement du personnel essentiel présent en suivant les directives appropriées tout en prenant des précautions supplémentaires pour assurer la santé et le bien-être de nos artistes et de notre personnel. En tant que marque qui a été tissée dans le tissu de la société, la WWE et ses Superstars rassemblent les familles et offrent un sentiment d’espoir, de détermination et de persévérance. »

Le tout pour un tas de «fans ingrats».