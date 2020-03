Les trois meilleurs KO de Brandon Vera dans UN championnat

Le record de championnat ONE de Brandon Vera chez les poids lourds est intouchable, et il cherchera à étendre cette forme rougeoyante quand il reviendra à l’action plus tard cet été.

Le champion ONE poids lourd Vera (16-8) devrait faire son retour contre Arjan Bhullar à ONE Infinity 1 à Manille, aux Philippines, le 29 mai, où il espère continuer sa course dévastatrice dans la division la plus lourde de la promotion asiatique.

Depuis sa signature pour ONE Championship en 2014, Vera a combattu quatre fois en tant que poids lourd et a remporté les quatre victoires par KO au premier tour. Il a fait sensation à ses débuts avec un coup de pied de football KO d’Igor Subora, puis a remporté le titre des poids lourds lors de sa deuxième apparition avec un superbe coup de tête KO contre Paul Cheng. Puis, lors de ses deux sorties poids lourds les plus récentes, “The Truth” a défendu son titre avec des KO au premier tour de Hideki Sekine et Mauro Cerilli.

Maintenant, après avoir tenté sans succès de devenir championne en deux divisions contre le champion en titre des poids moyens et des poids lourds légers Aung La N Sang, Vera revient dans sa catégorie de poids naturel pour affronter le Bhullar du Canada (10-1), qui a pris une décision unanime contre Cerilli lors de ses débuts promotionnels en octobre 2019.

ONE Championship a publié une vidéo des temps forts montrant les trois meilleurs KO de Vera jusqu’à présent. Découvrez ses travaux manuels et ses jeux de pieds ci-dessus pour voir la fécule de Vera Subora, Cheng et Cerilli de manière spectaculaire.

