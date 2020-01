Les vétérans du MMA, Jessica Penne et Bec Rawlings, proposent un “ contenu premium ” sur le service d’abonnement OnlyFans

Image via @rowdybec sur Instagram

Jessica Penne et Bec Rawlings ont trouvé un autre flux de revenus, à savoir leurs propres comptes d’abonnement sur OnlyFans.com.

Les deux athlètes ont des records qui englobent l’UFC, Invicta et Bellator. Jessica Penne n’a pas combattu depuis 2017 après avoir subi trois défaites consécutives et Bec Rawlings connaît également 5 défaites consécutives, même si elle remporte quelques grandes victoires dans le ring du Bare Knuckle Fighting Championship.

Les combattants du MMA s’entraînent ensemble dans le sud de la Californie et ont fait sensation en annonçant le lancement de leurs comptes de contenu premium sur OnlyFans.com.

OnlineFans.com est un service en ligne qui permet aux créateurs de fournir du contenu exclusif à leurs abonnés moyennant des frais mensuels. Le service est un hotspot en ligne pour les stars de cinéma adultes et les modèles de lingerie qui souhaitent monétiser leur contenu. Comme le contenu est caché derrière un mur payant, les non-abonnés ne peuvent que spéculer sur le type de matériel disponible sur le site.

Les motivations de Jessica Penne pour le lancement d’un compte d’abonnement peuvent inclure le financement de sa bataille juridique actuelle contre l’Agence américaine antidopage. Elle pense que sa carrière de combattante est terminée grâce à l’USADA.

Sur les réseaux sociaux, elle a publié une déclaration sincère sur sa situation compliquée.

Penne a expliqué comment un médicament en vente libre qu’elle lui avait conseillé de prendre par son médecin lui avait donné un résultat positif. Malgré avoir reçu des conseils médicaux et déclaré le produit avant son test, elle a été suspendue par l’organisation pendant 18 mois en 2017.

Lors d’un incident récent, elle a été retirée d’une bagarre d’avril 2019 parce qu’elle avait été testée positive pour une substance interdite. Le résultat était tellement minime, elle insiste sur le fait qu’il n’a pas été pris intentionnellement ou était dû à une contamination.

L’athlète de 36 ans envisage une suspension de quatre ans aux mains de l’USADA qui pourrait sérieusement compromettre son avenir dans le sport.

Penne maintient son innocence et conteste la décision. De plus, ce n’est pas la première fois que l’USADA fait l’objet d’un examen minutieux pour des résultats de test positifs qui se sont avérés plus tard être le résultat de suppléments contaminés. Le vice-président senior de la santé et de la performance des athlètes de l’UFC, Jeff Novitzky et le président de l’UFC, Dana White, soutiendraient sans doute Penne alors qu’elle s’efforce de prouver son innocence.

Les comptes d’abonnement et les recommandations en ligne montrent le visage changeant du sport où les combattants recherchent d’autres moyens de capitaliser leur carrière de MMA. Avec sa saga USADA actuelle, le nouveau compte OnlyFans.com de Penne pourrait fournir un nouveau moyen de financer sa bataille juridique contre l’organisation antidopage.

