Leslie Smith: le titre douteux jette un autre coup d’œil à l’UFC

Maintenant membre de la division poids plume de Bellator, Leslie Smith se retrouve au cœur de la chasse au titre.

Elle n’a que 1-1 depuis qu’elle a rejoint la promotion en juillet dernier, mais compte tenu de sa réputation et de la ligne des prétendants relativement mince à 145 livres, Smith est probablement à une ou deux victoires d’une revanche avec le champion Cris Cyborg (c’est Smith qui a accueilli Cyborg à l’UFC il y a quatre ans, s’inclinant face à Cyborg au premier tour TKO).

MMA Fighting a parlé à Smith avant sa dernière réservation au Bellator 241 – un événement qui a été reporté en raison de préoccupations concernant le coronavirus – où elle était censée combattre Jessy Miele, la gagnante remontant probablement au classement.

Bien que Smith ne puisse pas dire avec certitude à quel point elle est proche d’un tir au titre, elle considère que sa situation actuelle est plus claire que celle des autres espoirs de championnat dans son ancien terrain de jeu à l’UFC. Smith a longtemps été un ardent défenseur de l’amélioration des droits des combattants et du pouvoir de négociation, et elle a clairement exprimé ses sentiments lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait des combattants comme Yoel Romero et Jose Aldo recevant des coups de titre tout en perdant des séquences.

“Je pense que c’est malheureux parce que cela fait une moquerie des aspects basés sur le mérite d’un combattant qui monte pour atteindre un tir au titre”, a déclaré Smith. “Je pense [Israel Adesanya vs. Yoel Romero is an appealing fight], mais est-ce que je pense que cela devrait avoir la priorité sur tous les autres qui ont gravi les échelons pour un titre? Non, non.

“C’est un peu le but de gagner, c’est que vous êtes censé progresser et obtenir un classement plus élevé et obtenir un titre. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal avec une promotion mettant en place un combat passionnant, c’est un superfight en gros, c’est un superfight avec un titre en jeu, mais je pense que ce serait bien s’il y avait deux catégories: une catégorie superfight puis une catégorie de championnat fondée sur le mérite. “

Smith s’est séparée de l’UFC en termes acrimonieux en avril 2018. Malgré une séquence de victoires de deux combats, la femme de 37 ans a été essentiellement rachetée de son contrat après avoir refusé d’affronter Aspen Ladd à l’UFC Atlantic City en raison de Ladd poids manquant. Smith a proposé que l’UFC prolonge son contrat en échange de sa participation au combat, mais à la place, elle a payé son spectacle et gagné de l’argent pour la réservation et le dernier combat de son contrat a été considéré comme accompli.

C’est un exemple d’un problème qui, selon Smith, serait mieux géré si les combattants avaient davantage leur mot à dire à la table des négociations. Elle a fondé Project Spearhead en 2018 dans le but de syndiquer les athlètes MMA et de leur donner un plus grand contrôle sur leurs contrats et les opportunités de championnat qui peuvent être si vitales pour leur carrière.

“Absolument”, a déclaré Smith en ce qui concerne la question de savoir si un syndicat conduirait à des tirs au titre moins controversés. «C’est juste un autre exemple de la promotion qui fait ce qui est le mieux pour la promotion et qui fout les combattants dans le processus. Pour un combattant, pour quiconque dans n’importe quel type d’emploi ait un chemin clair vers un objectif, c’est ce que tout le monde veut dans n’importe quelle situation. Et pour que cette voie claire soit totalement supprimée et pour avoir un changement de classement et pour ne pas obtenir les opportunités qu’une personne pense qu’elle aurait dû gagner, je veux dire que c’est super f * cked.

«Et cela affecte l’argent. Ce n’est pas seulement qu’obtenir un coup de titre est cool. Il y a beaucoup d’argent en jeu. Il y a plus de parrainages impliqués. Lorsque vous obtenez ce coup, vous obtenez beaucoup plus de regards sur vous. Vos parrainages actuels vont augmenter parce que vos suivants vont augmenter et vous allez avoir des opportunités en dehors de tout ce qui se passe déjà. Peut-être que vous pouvez être dans certains films, peut-être que vous pouvez aller faire un tas d’autres apparitions, peut-être que vous pouvez être dans un talk-show, je ne sais pas. Mais les opportunités se présentent lorsque vous obtenez plus de publicité. Donc, pour la promotion, refuser l’opportunité à quelqu’un d’obtenir la publicité d’un combat pour le titre simplement parce que l’UFC n’a pas envie de le mettre ou parce qu’il pense que quelqu’un d’autre va vendre plus de billets, je veux dire, c’est bien mais n’appelez pas ça un sport, appelez ça du divertissement. Parce que c’est tout. Ils pourraient aussi bien faire sauter la référence et commencer à étouffer les gens afin qu’ils puissent justifier ou non ou simplement garder cet aspect de divertissement f * cking. Cela gâche l’argent de tout le monde et il est malheureux que les combattants ne se soient pas entendus pour réaliser qu’il ne sera dans leur intérêt de se défendre que parce que l’UFC ne veillera jamais sur eux. »

Leslie Smith combat Arlene Blencowe au Bellator 233 le 8 novembre 2019 à Thackerville, Okla.





Bellator MMA

Devoir jongler avec les conflits dans et hors de la cage n’a pas encore submergé Smith, et elle apprécie parfois la charge de travail accrue. Elle travaille actuellement à l’obtention de son baccalauréat ès sciences en relations de travail et d’employeur à Rutgers et fait partie de ces étudiants qui aiment lire plus («C’est vraiment amusant», a-t-elle déclaré).

Après cela, elle prévoit de poursuivre une maîtrise et ensuite aller à l’école de droit pour étudier le droit du travail et le droit du travail. Peut-être que Smith peut y intégrer un combat pour le titre mondial, car même en partant en guerre sur deux fronts, elle a encore beaucoup de combat en elle.

“Oui, la situation dans les sports de combat est une influence majeure sur la raison pour laquelle j’ai commencé à étudier [labor law], mais je ne pense pas que quiconque attende avec impatience le moment où il aura fini de se battre “, a déclaré Smith. “C’est comme attendre la fin de la fête. Qui veut que la fête prenne fin? Je ne veux pas que la fête se termine. “