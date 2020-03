Leslie Smith: L’UFC décernant des tirs au titre aux combattants à la suite de pertes est une moquerie pour ceux qui l’ont mérité

Il fut un temps où gagner un titre était une tâche longue et difficile pour de nombreux combattants prometteurs. Et c’est toujours, pour la plupart, comme un combattant pourrait être sur une séquence de victoires impressionnante, et toujours ne pas tirer sur la sangle.

Par exemple, Jared Cannonier a une fiche de 3-0 depuis qu’il est passé au poids moyen, toutes les victoires par élimination directe, et a toujours été ignoré pour un tir au titre des poids moyens d’Israël Adesanya à l’UFC 248 en faveur de Yoel Romero.

Certes, Adesanya a appelé à la lutte contre le «Soldat de Dieu», mais si la promotion voulait le donner à un combattant plus méritant, au lieu d’une venue sur deux pertes, elle avait le droit et le pouvoir de le faire. Alors que beaucoup n’ont pas eu de problème avec Romero en tant que remplaçant pour Paulo Costa en raison de ses antécédents, d’autres comme Leslie Smith.

“Je pense que c’est malheureux car cela se moque des aspects fondés sur le mérite d’un combattant qui monte pour atteindre un titre”, a déclaré Smith lors d’une interview avec MMA Fighting. “Je pense [Israel Adesanya vs. Yoel Romero is an appealing fight], mais est-ce que je pense que cela devrait avoir la priorité sur tous les autres qui ont gravi les échelons pour un titre? Non, non.

“C’est un peu le but de gagner, c’est que vous êtes censé progresser et obtenir un classement plus élevé et obtenir un titre. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal avec une promotion mettant en place un combat passionnant, c’est un superfight en gros, c’est un superfight avec un titre en jeu, mais je pense que ce serait bien s’il y avait deux catégories: Une catégorie superfight puis une catégorie de championnat fondée sur le mérite. “

Pour Smith – qui a eu une dispute avec l’UFC en 2018 avant de rejoindre Bellator MMA – un syndicat de combattants empêcherait la promotion de simplement donner un coup de titre à quiconque leur plait, au lieu de quelqu’un qui le mérite réellement.

«Absolument», a déclaré Smith si un syndicat pouvait changer les choses. «C’est juste un autre exemple de la promotion qui fait ce qui est le mieux pour la promotion et qui fout les combattants dans le processus. Pour un combattant, pour quiconque dans n’importe quel type d’emploi ait un chemin clair vers un objectif, c’est ce que tout le monde veut dans n’importe quelle situation. Et pour que cette voie claire soit totalement supprimée et pour avoir un changement de classement et pour ne pas obtenir les opportunités qu’une personne pense qu’elle aurait dû gagner, je veux dire que c’est super f * cked.

Selon Smith, les tirs au titre injustifiés affectent également les résultats nets du combattant méritant et les opportunités hors de la cage telles que les commandites et les concerts annexes dans l’industrie du divertissement; que ce soit des talk-shows ou des apparitions de films.

“Donc, pour que la promotion prive quelqu’un de la possibilité d’obtenir la publicité d’un combat pour le titre simplement parce que l’UFC n’a pas envie de le mettre ou parce qu’il pense que quelqu’un d’autre va vendre plus de billets, je veux dire, c’est bien mais ne l’appelez pas un sport, appelez cela du divertissement », a-t-elle ajouté.

“Parce que c’est tout. Ils pourraient aussi bien faire sauter la référence et commencer à étouffer les gens afin qu’ils puissent justifier ou non ou simplement garder cet aspect de divertissement f * cking. Cela gâche l’argent de tout le monde et il est malheureux que les combattants ne se soient pas entendus pour réaliser qu’il ne sera dans leur intérêt de se défendre que parce que l’UFC ne veillera jamais sur eux. »

Bien sûr, Romero n’est pas le seul combattant qui a remporté un coup de titre après des défaites, comme l’ancien champion des poids plumes de l’UFC, Jose Aldo, a été réservé pour affronter le détenteur du titre des poids coq, Henry Cejudo, à l’UFC 250 le 9 mai. malgré le fait qu’Aldo en ait perdu deux de suite.

Mais depuis que «Triple C» a demandé le combat, la promotion a cédé et l’a donné. Ce qui mène à un autre aspect du jeu de combat: si un champion qui réussit demande certains adversaires, n’a-t-il pas gagné le droit de le faire?