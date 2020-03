Leslie Smith vise une arrivée contre Jessy Miele

UNCASVILLE, Conn – Leslie Smith revient à l’action au Bellator 241 vendredi après avoir reçu un rappel aigu d’un des mantras séculaires du MMA: “Ne le laissez jamais entre les mains des juges.”

Smith a perdu une décision unanime contre Arlene Blencowe lors du Bellator 233 la dernière fois, et a admis qu’elle était devenue un peu trop à l’aise d’être dans un combat au poing, plutôt que d’aller dur pour l’arrêt.

“C’est un rappel de ne jamais laisser cela aux juges – des juges fous!” elle soupira. “Je sais cela. Tout le monde sait que vous ne pouvez pas laisser les juges. Mais il est facile d’oublier cela parfois, surtout si vous êtes comme moi et que vous vous amusez vraiment bien et que vous vous amusez à frapper les gens au visage. Cela me rappelle que je dois vraiment me concentrer sur l’arrivée, donc c’est ce que je vais faire dans ce combat. “

Smith (11-8-1 MMA, 1-1 BMMA) affronte Jessy Miele (9-3 MMA, 1-0 BMMA) dans un combat de poids plume au Mohegan Sun Arena. L’événement a lieu vendredi au Mohegan Sun Arena. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie. Et, après avoir regardé la bande des performances récentes de son adversaire, Smith a déclaré qu’elle avait hâte d’affronter un combattant avec un style de combat qui, selon elle, irait bien avec le sien.

“Je pense qu’elle est une combattante très bien équilibrée, et je suis ravie de voir qu’elle semble se présenter, et je pense qu’elle va faire un très bon et passionnant combat”, a déclaré Smith. “Je l’attends avec l’impatience.”

“Je suis prêt à tout. Dans (son) dernier combat, j’ai vu qu’elle avait beaucoup confiance en la frappe. … Je suis enthousiaste à l’idée de combattre des gens qui ont beaucoup confiance dans la frappe parce que j’adore frapper les gens au visage. Il est beaucoup plus facile de frapper quelqu’un au visage quand il essaie de vous frapper au visage en même temps, c’est donc là que je sais que je brille le plus. Je suis prêt pour tout autre endroit où cela pourrait finir, et nous verrons. “

La victoire pourrait potentiellement pousser Smith vers son objectif d’un combat pour le titre avec le nouveau champion de 145 livres Cris Cyborg, bien qu’elle ait admis qu’elle ne se préoccupe pas de cette possibilité car elle se concentre sur le travail à accomplir.

“Je n’ai aucune idée (si je suis le prochain); ce n’est pas vraiment quelque chose qui est sous mon contrôle », a déclaré Smith. “C’est toujours la question brûlante,” Si vous gagnez, allez-vous obtenir un combat pour le titre? “Ou” A quelle distance d’un combat pour le titre êtes-vous? “Eh bien, j’entends” combat pour le titre “depuis que je signé pour la division. Je n’écris pas les contrats, je les signe, alors tout ce que je peux faire est de gagner le combat et ensuite nous verrons ce qui va arriver. “

