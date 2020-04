L’espoir irlandais Ian Garry vise une double médaille d’or chez Cage Warriors avant l’appel de l’UFC

À seulement trois combats dans sa carrière professionnelle de MMA, Ian Garry, un espoir irlandais invaincu, attire déjà beaucoup d’attention. Malgré son manque d’expérience, il a déjà été présenté comme un appel potentiel à l’UFC lorsque la promotion retournera à Dublin.

Boxeur amateur chevronné et pratiquant de judo, le jeune Dubliner a déclaré qu’il accepterait à tout moment une offre de compétition dans l’octogone. Mais jusque-là, il a encore beaucoup d’objectifs qu’il veut atteindre avec Cage Warriors.

“Il y a un petit plan en place”, a déclaré Garry au podcast Eurobash de MMA Fighting. “Je ne me soucie pas vraiment de ce à quoi mon record arrive … eh bien, je ne suis pas battu, c’est sûr. Supprimons simplement cela – cela ne se produit pas. Peu importe que je sois 5-0, 6-0 ou 12-0, [and] peu importe la vitesse ou le ralentissement de ma carrière. Je sais que je vais [to the UFC]. Je veux gagner ça [Cage Warriors] titre poids welter. Ça va arriver. “

Cependant, les objectifs de Garry ne sont pas exclusifs à une seule division. Il a dit qu’il aimerait également remporter un titre détenu auparavant par l’entraîneur-chef de l’équipe KF Chris Fields et son collègue stable James Webb.

“Je suis un grand garçon – j’ai 6 pieds 3 pouces et j’ai 22 ans”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas léger, disons-le de cette façon. J’adorerais monter. De toute évidence, selon la situation dans la division des poids mi-moyens et qui est au sommet, cela ne me dérangerait pas de monter et de me battre pour [the middleweight] titre et gagner cela aussi.

«Il y a une certaine attirance à cela, Chris et James ayant détenu le titre de poids moyen. Cela ne me dérangerait pas de monter et de faire une petite trilogie pour le club. ”

Cela dit, la perspective irlandaise a déclaré qu’une commande à l’UFC l’emporterait sur toutes les opportunités de titre avec Cage Warriors.

“Si l’UFC vient m’appeler quand je suis 6-0 et que je n’ai pas remporté le titre, je m’en vais. C’est ainsi que je le vois: je ne refuse pas cette opportunité. »

Découvrez la première apparition d’Ian Garry sur Eurobash. Cela commence à 1h03: 00.