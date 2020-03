L’État de l’Ohio rend une ordonnance interdisant à plus de 100 personnes de participer à tous les événements à venir, y compris l’UFC sur ESPN 8

L’État de l’Ohio se déplace rapidement pour empêcher la propagation du coronavirus avec une ordonnance émise jeudi pour empêcher les spectateurs d’assister aux prochains événements sportifs.

Le gouverneur Mike DeWine a signé jeudi un ordre interdisant tous les rassemblements de masse de plus de 100 personnes dans l’État de l’Ohio. De nombreuses manifestations sportives ont déjà été reportées dans l’attente de la remise de l’ordonnance.

La commande affecterait évidemment la prochaine carte UFC sur ESPN 8 à Columbus, qui est prévue pour Nationwide Arena le 28 mars.

«Dans un instant, Dr. [Amy] Agir sur [from the Ohio Department of Health] va signer un ordre interdisant le rassemblement de plus de 100 personnes », a déclaré DeWine lors d’une conférence de presse jeudi.

«C’est donc une tentative pour s’assurer que tout le monde comprend que nous ne pouvons pas être réunis. Nous ne pouvons pas être à proximité les uns des autres. »

L’UFC n’a fait aucune déclaration officielle concernant les plans pour la prochaine carte en Ohio ou si la carte avancera comme prévu en l’absence de spectateurs.

Le gouverneur DeWine a précédemment confirmé le premier cas de COVID-19 dans l’Ohio contracté par «propagation communautaire», ce qui signifie que le patient n’a eu aucun contact direct connu avec une personne infectée, ni voyagé récemment à l’extérieur du pays. La personne qui a contracté un coronavirus se trouve dans le comté de Stark, à environ 90 minutes au nord de Columbus, où se déroule l’événement UFC.

Une cinquième personne qui a contracté COVID-19 grâce à la propagation dans la communauté a également été confirmée.

“La diffusion dans la communauté change la donne”, a déclaré DeWine. “Vous allez nous voir entreprendre des actions plus agressives maintenant. Sachez que nous faisons cela pour protéger les Ohioiens et protéger notre système de santé. »

Avec l’ordonnance émise par le bureau du gouverneur, l’UFC et d’autres événements sportifs dans l’État seront obligés de suivre des protocoles empêchant tout spectateur d’assister. Comme indiqué dans la déclaration du Gouverneur, les événements peuvent encore se dérouler comme prévu, mais aucune foule ne sera autorisée dans les arènes.

L’UFC sur ESPN 8 est en vedette par une confrontation entre les poids lourds Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik.

Les États-Unis ont commencé à prendre des mesures similaires dans le but de ralentir la propagation de la maladie avec plus de 1000 cas confirmés en Amérique jusqu’à présent.