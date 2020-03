L’événement en direct de Combate Americas Books pour un studio de télévision en reporte d’autres au milieu des craintes des coronavirus

Combate Americas est la dernière promotion à changer les plans d’événements en direct sur les problèmes de coronavirus.

La promotion MMA centrée sur l’hispanisme a annoncé lundi «un plan proactif» pour sauver sa saison de printemps, reportant trois événements et en réservant un quatrième qui aura lieu le 3 avril sur un studio de télévision fermé.

“Nous plaçons la santé et la sécurité de nos athlètes, de nos fans et de notre personnel au-dessus de toute autre considération”, a déclaré Campbell McLaren, PDG de Combate Americas.

Bien que le lieu de l’événement télévisé ne soit pas confirmé, une personne connaissant les plans de la promotion a déclaré qu’un des principaux candidats était Miami, où le partenaire de diffusion de Combate Univision a un studio de production approprié.

Les événements reportés – prévus pour Tucson, Arizona, le 13 mars, Mexico le 20 mars et San Antonio, Texas, le 27 mars – seront reprogrammés pour plus tard cette année. Les remboursements complets sont disponibles pour les fans qui ont acheté des billets.

Cette décision intervient alors que de grandes entreprises du monde entier ont modifié ou annulé leurs plans de voyage au milieu de la propagation rapide du virus, qui a infecté plus de 114 000 personnes et tué plus de 4 000 dans le monde. Plus de 500 personnes ont été infectées aux États-Unis avec 22 décès.

Le 28 février, le championnat ONE basé en Asie a organisé son événement «King of the Jungle» dans une arène vide à Singapour pour éviter une propagation potentielle du virus. McLaren a déclaré que le programme de Combate avait incité la promotion à passer à l’action.

“La mission de Combate Americas est de rassembler des personnes aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud et en Espagne, ce qui nécessite des déplacements fréquents vers un large éventail de destinations, à la fois étrangères et nationales”, a déclaré McLaren. “Notre version studio en direct de Combate Americas continuera à offrir mucha más acción.”

Jusqu’à présent, les problèmes de coronavirus n’ont pas modifié le calendrier de voyage de l’UFC. La promotion a déclaré qu’elle continuerait de surveiller la situation et qu’elle était «en discussions fréquentes avec les partenaires de l’arène sur les préparatifs», a déclaré lundi à MMA Fighting un responsable de l’UFC.

“L’UFC suit également les directives du CDC et les mises à jour sur la situation”, a ajouté le responsable.

Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a interdit aux spectateurs de la compétition de musculation Arnold Classic, invoquant le risque de propagation du virus. L’UFC sur ESPN 8 devrait avoir lieu le 21 mars au Nationwide Arena, qui a déjà accueilli plusieurs événements MMA majeurs, dont l’UFC. Lundi, des représentants de l’État ont confirmé les trois premiers cas de coronavirus.

En Oregon, où l’UFC doit organiser un événement à Portland le 14 avril, les responsables de la commission sportive de l’État ont déclaré qu’ils surveillaient la situation, mais n’avaient pas de plan d’urgence en place pour le virus.

“Si l’UFC choisit de prendre des précautions supplémentaires, nous travaillerons avec eux pour faire de nouveaux plans”, a lu une déclaration envoyée à MMA Fighting and Bloody Elbow. «Selon les procédures standard, les médecins qualifient médicalement chaque concurrent en effectuant des examens médicaux avant le combat pour confirmer la santé de chaque concurrent pour la compétition, pour inclure une lecture de température requise inférieure à 100,4 F en tant que procédures standard.»

Lors d’une conférence de presse pour l’UFC 249, qui a lieu le 18 avril à Brooklyn, New York, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que la promotion était “préoccupée” par le virus, mais ne changerait pas ses plans.

“En ce qui concerne la sécurité des athlètes et des fans, nous sommes toujours préoccupés”, a déclaré White. «Nous y réfléchissons depuis des semaines. Je ne sais pas quoi dire d’autre, mais nous n’annulons pas l’événement. “