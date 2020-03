L’événement UFC Fight Night 172 prévu pour Portland le 11 avril devrait être déplacé à Las Vegas en raison d’un coronavirus

Ultimate Fighting Championship (UFC) – comme toutes les autres grandes organisations sportives du monde – doit changer de vitesse en réponse à l’épidémie de coronavirus. Selon Aaron Bronsteter de TSN, le prochain événement UFC Fight Night 172, qui devrait se dérouler le 11 avril à Portland, Oregon, sera déplacé à Las Vegas, Nevada.

L’événement diffusé sur ESPN +, mettant en vedette un combat entre poids lourds entre Alistair Overeem et Walt Harris, aura désormais lieu à l’intérieur de l’installation Apex de la promotion (photos ici), qui est équipée d’un octogone de taille normale.

Bien que la promotion organise sa «série Contender» dans l’établissement, elle n’y a jamais détenu de carte majeure. De plus, les fans de combat ne seront probablement pas en mesure d’assister en raison du nombre de places limité, seuls certains membres des médias et responsables de l’UFC occupant probablement l’espace.

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que l’UFC Fight Night 171, qui devrait descendre ce samedi. (14 mars) à Brasilia, au Brésil, se poursuivra comme prévu, bien que les fans de combat ne pourront pas y assister. De plus, le combat pour le titre léger très attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson pourrait également être déplacé à «Sin City» après que New York a imposé une interdiction des rassemblements publics comprenant plus de 500 personnes.

Comme toujours, restez à l’écoute de MMAmania.com pour les dernières nouvelles concernant ces sous-stations en développement.