L’ex-combattant de l’UFC Josh Grispi retiré du retour du MMA en raison de problèmes juridiques

Le retour de Josh Grispi au concours d’arts martiaux mixtes a été annulé.

Un ancien combattant de l’UFC et du WEC, Grispi (14-5), qui était à un moment considéré comme un départ en hausse dans la division poids plume, devait affronter Bruce Boyington le 8 février au New England Fights 42 à Portland, Maine. Cependant, selon un communiqué de presse publié par la promotion dimanche, le combat n’aura pas lieu.

Le communiqué déclare: “Grispi a été contraint de se retirer de l’événement principal en raison de complications juridiques imprévues au moment de la signature du combat.”

Les détails des «complications juridiques» n’ont pas été développés. MMA Junkie a contacté New England Fights, qui n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

Bermudez (14-2), récemment sorti de l’UFC, affrontera désormais Boyington (17-11) à la place de Grispi.

En août 2014, Grispi a été arrêté après ce que le Taunton Daily Gazette a rapporté comme un «passage à tabac vicieux» de sa femme, Kaitlyn Grispi. L’officier de police de Middleboro (Mass.), Richard Harvey, a qualifié l’attaque de «pire cas de violence familiale que j’aie jamais vu».

En juin 2017, un grand jury a reconnu Grispi coupable de sept chefs d’accusation, et il a été condamné à cinq ans et demi à la Chambre des services correctionnels de l’État et à cinq ans de probation.

Interrogé sur la réservation en novembre par MMA Junkie, copropriétaire du NEF et avocat du Massachusetts Nick DiSalvo, la promotion a été approchée par l’entraîneur de Grispi, qui les a informés que le combattant de 31 ans ferait un retour en MMA.

DiSalvo a reconnu le problème national de la violence domestique et n’a pas excusé le comportement passé de Grispi. Aux yeux de DiSalvo, Grispi a purgé sa peine et n’a plus été jugé dangereux par le système judiciaire.

“La violence domestique est une épidémie dans notre pays”, a écrit DiSalvo dans un communiqué adressé au MMA Junkie. «Il n’y a aucune excuse pour cela. C’est un crime horrible. Josh a été reconnu coupable et a purgé sa peine en prison. Il n’y a rien qui puisse nous faire croire qu’il n’a pas été réhabilité et prêt à devenir un membre productif de la société. Si les tribunaux du Massachusetts décidaient qu’il était toujours une menace pour personne, il ne marcherait pas dans les rues pour le moment. »

«Il n’y a jamais d’excuse pour soumettre un être cher à des violences physiques ou émotionnelles. Josh a été reconnu coupable et a purgé sa peine en prison. Il est maintenant sorti et mérite la possibilité de gagner sa vie pour subvenir aux besoins de ses enfants. »

.