L’exemple que l’UFC devrait suivre de Bellator, d’Ashlee Evans-Smith

L’événement Bellator 241 Il allait se tenir le vendredi 13 mars 2020 à Uncasville, Connecticut aux États-Unis; Cependant, en raison de toute la situation concernant la pandémie de COVID-19, l’événement a finalement été annulé, même s’il s’est avéré que la société allait rémunérer financièrement les combattants qui devaient recevoir cette carte.

Maintenant bien, UFC Il a annulé les événements qu’il avait prévus pour les 21 et 28 mars, ainsi que celui qui aurait lieu le 11 avril. L’une des personnes touchées par ces annulations est Ashlee Evans-Smith, qui avait un combat prévu avant Molly McCann dans l’éventualité qui aurait dû avoir lieu hier, samedi 21 mars à Londres, en Angleterre.

Dans une interview que le combattant nord-américain a offerte au portail Web MMA Fighting, Il a déclaré: «Je voulais participer. J’ai besoin de gagner de l’argent pour mettre de la nourriture sur ma table. Je pense que nous méritons cet argent. Personnellement, j’allais là-bas et risquais ma santé personnelle. J’étais prêt à risquer de devoir me mettre en quarantaine pour me battre, participer, faire mon travail pour eux. C’est pourquoi j’espère vraiment qu’ils nous récompenseront. “

Par rapport au silence de UFC et ce qu’il a fait Bellator a indiqué: “Je n’ai rien entendu de UFC et le UFC Autant d’argent qu’ils ont, ils ne nous ont pas payé d’argent. Je sais que les combattants (de Bellator 241) ont été récompensés, étaient sur place et j’espère vraiment que le UFC ne trichez pas et ne dites pas: «Eh bien, vous ne vous êtes pas battu, vous vous êtes pesé, donc il n’y a pas de paiement. Je ne dis pas qu’ils vont le faire, mais je ne vais pas non plus me faire beaucoup d’illusions »

Il n’y a toujours pas de déclaration de Dana White.