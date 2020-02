LFA 84 pour l’Arizona, Impa Kasangany contre Daniel Madrid

Le titre de poids moyen vacant sera rempli à LFA 84.

L’événement devrait avoir lieu le vendredi 20 mars au Arizona Federal Theatre de Phoenix et sera mis en vedette par un combat pour le titre de poids moyen entre Impa Kasanganay et Daniel Madrid. La carte sera diffusée en direct sur UFC Fight Pass. La promotion a annoncé les détails mardi.

Vainqueur de la dernière saison de la série Contender de Dana White, Kasanganay (6-0 MMA) n’a pas obtenu de contrat de la part des cuivres de l’UFC. Le président de l’UFC, Dana White, a dit des choses élogieuses sur la victoire dominante de Kasanganay contre Kailin Hill, mais voulait que le pro des six combats revienne sur la scène régionale pour obtenir plus d’expérience avant de passer à l’étape suivante.

En novembre, Kasanagany a été nommé dans l’édition mensuelle de MMA Junkie de «On the Doorstep». Cependant, son combat ce mois-ci a été annulé lorsque Kasanganay a eu un problème médical la nuit avant le combat.

Quant à Madrid (13-3 MMA), l’athlète de 35 ans a tranquillement gravi les échelons régionaux de 185 livres. Madrid a remporté quatre combats consécutifs – tous par soumission. Le combattant basé en Arizona aura un match à domicile en quelque sorte, quand il concourra pour le titre LFA.

Le championnat des poids moyens LFA a été annulé lorsque Brendan Allen, alors tenant du titre, a signé avec l’UFC en juillet.

D’autres ajouts à la carte incluent un combat entre poids coq entre Richard Palencia (8-0) et l’ancien des DWCS Desmond Torres (7-2), un combat entre poids coq entre Kevin Natvidad (8-1) et Kyle Estrada (10-4), et un affrontement poids plume entre Luke Faultersack (6-3) et DWCS et vétéran de Bellator Kamuela Kirk (9-3).

