LFA reporte toutes ses émissions en avril en raison d’une épidémie de coronavirus

Legacy Fighting Alliance (LFA) a annoncé qu’elle reporterait toutes ses émissions à venir en avril alors que l’épidémie de coronavirus continue de se propager aux États-Unis.

La promotion de la lutte régionale, qui diffuse ses cartes sur UFC Fight Pass, a fait cette annonce lundi. L’organisation avait déjà décidé d’annuler la prochaine carte prévue pour le 20 mars, mais maintenant LFA va aller de l’avant avec le report de tous ses événements prévus jusqu’en avril.

“Les officiels de la LFA se sont coordonnés avec les officiels du gouvernement, les commissions sportives nationales et nos partenaires sur le site au cours de la semaine dernière pour déterminer la meilleure ligne de conduite”, ont écrit les officiels de la LFA dans un communiqué.

“Après un examen plus approfondi, LFA reportera également ses événements d’avril, LFA 85 au Colorado (3 avril) et LFA 86 dans le Dakota du Sud (17 avril). En raison de la menace imminente d’aggraver la propagation du virus via de grandes foules lors de nos événements en direct, nous avons collectivement déterminé que la suite de ces événements ne serait pas sûre étant donné la crise sanitaire mondiale actuelle. »

Dimanche, le Center for Disease Control (CDC) a émis une recommandation sur les grands rassemblements à travers les États-Unis pour aider à prévenir la propagation continue de COVID-19, qui a déjà coûté la vie à plus de 5800 personnes dans le monde.

“Les grands événements et les rassemblements de masse peuvent contribuer à la propagation du COVID-19 aux États-Unis via les voyageurs qui assistent à ces événements et introduisent le virus dans de nouvelles communautés”, a indiqué le CDC dans le communiqué. «Des exemples de grands événements et de rassemblements de masse comprennent des conférences, des festivals, des défilés, des concerts, des événements sportifs, des mariages et d’autres types d’assemblées. Ces événements peuvent être planifiés non seulement par des organisations et des communautés mais aussi par des individus.

«Par conséquent, le CDC, conformément à ses directives pour les grands événements et les rassemblements de masse, recommande que pour les 8 prochaines semaines, les organisateurs (qu’ils soient des groupes ou des individus) annulent ou reportent les événements en personne qui se composent de 50 personnes ou plus à travers les États-Unis. . “

De nombreux gouverneurs ont déjà émis des ordres similaires pour empêcher les rassemblements de masse de se produire, mais les nombres ont fluctué d’un État à l’autre. Le CDC recommandant pas plus de 50 personnes se réunissant en un seul endroit est la restriction la plus sévère suggérée jusqu’à présent.

LFA n’a pas dit avec certitude quand sa prochaine émission aura lieu, mais évidemment toutes les cartes à venir jusqu’en avril seront reportées à une date ultérieure.