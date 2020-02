L’histoire de Rafael Lovato Jr rappelle que le MMA est plus que de simples victoires, défaites et titres

Crédit d’image: Bellator

Les titres récents dans le monde du MMA ont consisté en: deux combattants au sommet de leur division se disputant sur Radio Row au Super Bowl, et une personnalité ESPN déchirée pour son manque de connaissances sur le sport, cependant, il y a une histoire beaucoup plus grande et plus importante qui se passe dans le sport, dont beaucoup ne parlent pas.

Cette semaine sur le MMA Show de Joe Rogan, le champion des poids moyens de Bellator, Rafael Lovato Jr., a révélé qu’il souffrait d’une maladie cérébrale rare qui le ferait “prendre sa retraite indéfiniment” alors qu’il attend d’autres réunions avec des médecins pour déterminer son avenir.

Beaucoup ont peut-être raté les nouvelles de Lovato Jr. parce que leur attention est ailleurs avec les histoires susmentionnées, et aussi, peu de gens savent qui est le champion des poids moyens de Bellator, alors voici quelques informations. En dehors de B.J. Penn, Lovato Jr. est le seul autre Américain à remporter le Championnat du monde de Jiu-Jitsu en tant que ceinture noire, ce qui n’est qu’une des nombreuses réalisations de sa carrière de grappling.

Dans la cage pour sa carrière de MMA, Lovato Jr. est 10-0 en tant que professionnel avec 6 de ces 10 victoires à venir avec Bellator MMA avec des victoires sur des goûts de Gerald Harris, John Salter et Gegard Mousasi, dont il a remporté le titre de retour au Bellator 223 en juin 2019. Après sa carrière et sa plus grande victoire à ce jour, Lovato Jr. a été accusé de prendre des stéroïdes par Mousasi, une affirmation selon laquelle il a secoué la tête et rejeté.

Plus que de simplement parler de qui est Rafael Lovato Jr. et de ce qu’il a fait dans sa carrière, il est également crucial de discuter du fait que dans les moments où les gens remettent en question la connaissance du sport par les gens, il y a plus que ce qui se passe à l’intérieur de la cage.

Pour le meilleur ou pour le pire, le cas et l’histoire rares de Rafael Lovato Jr. rappellent à ceux qui suivent, encouragent et même couvrent le MMA que ce sport est bien plus que des victoires, des pertes et des titres. Ce sport, dans toute sa splendeur, demande à deux hommes ou deux femmes de s’enfermer à l’intérieur de la cage et de mettre leur santé corporelle en jeu, uniquement dans l’espoir qu’ils disent suffisamment de choses divertissantes au microphone pour en faire une star.

En réalité, chaque artiste martial qui entre dans la cage, laisse un morceau d’eux-mêmes à l’intérieur de la cage après chaque combat. Bien que l’on puisse avancer que c’est pour cela qu’ils se sont inscrits, c’est aussi ce que les fans et les médias ont choisi de suivre, donc cela devrait être respecté de la même manière.

Rafael Lovato Jr fait face à une maladie grave qui pourrait affecter sa vie longtemps après la fin de sa carrière de combattant, et cela vient comme un vrai rappel pour combattre les fans, les combattants et tout le monde dans le jeu de combat, que ce sport n’est pas fait pour pur divertissement.

Lorsque les sujets de conversation qui augmentent la popularité du MMA entourent les cartes de combat de nuit (Stephen A. Smith à l’UFC 246), il y a quelque chose qui ne va pas avec la façon dont le sport est couvert. Donner du respect à la situation malheureuse entourant Rafael Lovato Jr. devrait également ramener le respect à chaque combattant en MMA, car il y a beaucoup plus dans le sport que les performances et les résultats finaux dans la cage.

Nous souhaitons envoyer les meilleurs au champion Bellator MMA, Rafael Lovato Jr et féliciter Bellator pour la façon dont ils ont géré la situation.

Cet article a été publié sur BJPenn.com le 2/5/2020