L’identité du serveur Jeff Hardy attaqué sur SmackDown est révélée

L’émission SmackDown de cette semaine s’est terminée par un segment oubliable qui a suscité la colère des fans sur les réseaux sociaux. Sheamus a accueilli le toast à Jeff Hardy dans le segment de l’événement principal, et tout s’est terminé avec l’énigme charismatique cassant une bouteille sur la tête du barman avant de livrer la bombe Swanton pour mettre fin au dernier épisode de SmackDown.

L’utilisateur Twitter de la compétition locale a maintenant révélé que le barman était un lutteur nommé Vinny Mac, qui travaillait principalement pour World Xtreme Wrestling (WXW), une promotion indépendante et fondée par le WWE Hall of Famer Afa Anoaʻi de The Samoans sauvages.

Sur SmackDown: Qui était le barman personnel de Sheamus @WWESheamus dans son toast à Jeff Hardy @JEFFHARDYBRAND? Le barman que Jeff a attaqué était Vinny Mac @ dominicanvin15. Vinny Mac est principalement compétitif dans @WXWOffice. #WWE #SmackDown #SmackDownOnFox pic.twitter.com/etCVJKtm2k – Le concurrent local (@LocalCompWWE) 4 juillet 2020

Il convient de noter que de nombreux talents WXW de la promotion du WWE Hall of Fame et du Wild Samoan Training Center sont apparus dans des épisodes récents de RAW et SmackDown en tant qu’extras.

Merci à Afa the Wild Samoan aka Pops, @WXWOffice & @WWE pour l’incroyable opportunité et l’expérience d’apprentissage sur #WWERaw. Pour voir cette vidéo exclusive et d’autres, consultez le @WWENetwork!

. # WXWWRESTLING # WWE # WWENetwork pic.twitter.com/AsnJbeVNOi – Chico Adams (@TheChicoAdams) 16 juin 2020

Le toast de Sheamus à Jeff Hardy sur SmackDown

Jeff Hardy est sorti sur le ring qui était plein de toutes sortes d’alcool et le serveur personnel de Sheamus.

Sheamus est apparu sur l’écran du PC depuis son domicile devant son bar personnel. Le Celtic Warrior a coupé une promotion de talon typique mettant en évidence les problèmes de drogue et d’alcool de Jeff Hardy. Les choses habituelles auxquelles nous nous sommes habitués au cours des dernières semaines.

Se joindre à Fight News! Les meilleures informations sur la lutte, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre source dans Google Actualités, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs de la lutte libre nationale et internationale.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40 000 abonnés.