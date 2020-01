Ligne de boxe, MMA i $ s’amincit chaque jour

(Note de l’éditeur: cette histoire a d’abord été publiée sur Boxing Junkie, qui fait partie du réseau USA TODAY Network.)

Le «mixte» dans MMA semble devenir de plus en plus mélangé, une porte tournante sur laquelle Tyson Fury et Claressa Shields envisagent la cage tandis que Conor McGregor parle – et parle – d’un retour sur le ring contre Floyd Mayweather ou Manny Pacquiao.

Tout est question d’options, principalement financières. Le reste est déroutant, surtout en termes de règles régissant chaque concours. Plus que de l’argent est sur la table. Tout, de la taille des gants au type de coups, est sujet à négociation.

À savoir: la star de l’UFC McGregor n’a pas été autorisée à donner un coup de pied à Mayweather dans son show à gros budget, une victoire unilatérale de Mayweather par un arrêt de 10e ronde le 27 août 2017 à Las Vegas. S’il avait donné un coup de pied à Mayweather, il aurait été disqualifié et condamné à une amende de 10 millions de dollars.

Maintenant, Fury parle de sa propre version d’un combat en cage, qu’il envisage après trois autres combats sur le ring: contre Deontay Wilder le 22 février, Anthony Joshua et Dillian Whyte.

“Je ne veux pas entrer dans un combat MMA, rouler sur le sol et tout ça, non”, a déclaré Fury à ESPN samedi avant d’assister à la victoire de McGregor contre Donald Cerrone à l’UFC 246. “Mais je combattrais l’un de leurs champions dans petits gants. Peut-être dans une cage, mais avec des règles de boxe. Je pense que ce serait très intéressant. »

Fury, qui portera des gants de 12 onces contre Wilder, a poursuivi en disant que les “petits” gants de quatre onces de l’UFC “seraient bons pour moi.”

Cela pourrait aussi être dévastateur pour son adversaire.

L’actuel champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, dit qu’il veut combattre Fury, qui aimerait rencontrer le président de l’UFC, Dana White.

“Après avoir battu Deontay Wilder le mois prochain, je vais m’asseoir avec Dana, et nous allons y aller, exécuter des chiffres et voir si le combat a du sens”, a déclaré Fury lors d’un pause de son camp d’entraînement de Vegas pour le rematch Wilder sur Fox / ESPN + pay-per-view. “Celui qui est disponible de ce côté-là et celui qui veut se faire botter le cul dans la cage par le champion du monde des poids lourds, c’est celui que je veux.”

