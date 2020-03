L’interdiction de voyager en Russie ajoute à la logistique de l’UFC 249

Même si l’UFC réussit à mettre l’UFC 249 le mois prochain, le nombre de problèmes logistiques pourrait être préjudiciable à l’événement. C’est déjà le cas pour un match.

Les poids lourds légers Magomed Ankalaev et Ion Cutelaba devraient reprendre le match sur la carte du 18 avril, mais maintenant ce combat est dans les limbes en raison de nouvelles sanctions de voyage.

Ankalaev, qui vit en Russie, pourrait être entravé par la décision du pays samedi d’interdire tous les voyages transfrontaliers en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. À partir de lundi, toute personne en dehors des «diplomates ou membres des délégations officielles» ne sera pas autorisée à franchir la frontière russe.