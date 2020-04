L’intrus d’Anthony Smith a tenté de s’introduire dans une autre maison plus tôt

Le 25 avril, Anthony Smith affrontera Glover Teixeira. Ceci après avoir dû le faire avec un intrus récemment entré dans sa maison.

“Je ne mens pas quand je dis ça c’est l’un des combats les plus durs que j’ai jamais eu dans ma vie. Je suis entré dans ce combat prêt à mourir. Personne intelligent ne fait irruption dans une maison non armée au milieu de la nuit. Quand ils entrent la nuit, c’est pour blesser quelqu’un.

«Aucune personne normale n’est capable de se battre comme ça. Je ne suis pas le plus mauvais combattant de la planète mais c’était un gars normal et j’ai eu du mal à le traiter. Et il a reçu tout ce que je lui ai lancé. Chaque coup, chaque genou, chaque coude. Il a pris chacun d’eux et a continué à me battre.

“Vous pensez toujours que vous êtes si grossier. Je ne me sens pas comme ça. Je ne savais pas qu’il était possible d’être aussi terrifié“

Un intrus qui semble s’appeler Luke Haberman et qui était un combattant universitaire, c’est pourquoi le combattant de UFC Cela aurait pu prendre si longtemps pour se débarrasser de lui. Un intrus qui, comme on le voit dans la vidéo suivante, essayé d’entrer dans une autre maison plus tôt:

. @ lionheartasmith dit qu’il est toujours prêt à se battre le 25/04 même après avoir repoussé un intrus chez lui ce week-end. Il s’agit d’une vidéo pour le suspect après qu’il aurait pénétré par effraction dans la maison d’un autre homme avant de se rendre chez Smith. Smith décrit ce qui s’est passé. @ 3NewsNowOmaha pic.twitter.com/mGwSlTjimo

– Jake Wasikowski (@jakewasikowski) 9 avril 2020

“Anthony Smith dit qu’il est toujours prêt à se battre le 25 avril même après avoir combattu un intrus à son domicile le week-end dernier. Cette vidéo montre le suspect après qu’il aurait pénétré par effraction dans une autre maison avant de se rendre chez Smith.. Smith décrit ce qui s’est passé. “