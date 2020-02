L’Invicta FC utilisera le score ouvert après que la Kansas Athletic Commission aura activé l’option pour les promotions MMA

PhotoCred: Invicta FC

La commission sportive de Kanas a annoncé lundi qu’elle donnerait aux promotions MMA la possibilité de marquer ouvert, et l’Invicta FC les a acceptées.

Dans le sillage de l’UFC 247, qui a comporté plusieurs décisions controversées de notation des juges, y compris la carte de pointage du débat principal très controversée entre le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones et le challenger Dominick Reyes, il y a eu des discussions partout dans le cercle MMA sur le fait que le sport adopte la notation ouverte. Au lieu que les tableaux de bord des juges soient une surprise pour tout le monde à la fin du combat, avec un score ouvert, les combattants verraient quels sont les scores dans le combat pendant celui-ci. Cela arrivera bientôt à l’Invicta FC.

La Kansas Athletic Commission pense qu’il y a du mérite à ouvrir le score et va autoriser les promotions MMA à l’utiliser, et l’Invicta FC, la promotion MMA féminine, sera la première à le faire. Voici ce que le commissaire de boxe du Kansas, Adam Roorbach, a dit à ESPN au sujet du système de notation ouvert.

“A partir du 1er mars, le KAC offrira aux promoteurs MMA (y compris l’Invicta FC) l’option de marquer” en temps réel “, a déclaré lundi à ESPN le commissaire de boxe du Kansas, Adam Roorbach. Après chaque manche, le score du combat deviendra de notoriété publique – communiqué aux coins des combattants, à l’équipe de diffusion et aux fans présents. Actuellement en MMA, les scores ne sont lus qu’à l’issue d’un combat qui tient la distance. Roorbach a déclaré que l’utilisation de la notation en temps réel dépend du promoteur et que la commission sera flexible selon les désirs du promoteur. Il ne doit pas du tout être utilisé; il peut être utilisé pour certains combats et pas pour d’autres; et les informations de notation ne peuvent être données que pour sélectionner des personnes entre les tours. »

La présidente de l’Invicta FC Shannon Knapp a ajouté le commentaire suivant sur les raisons pour lesquelles sa promotion adopte le score ouvert.

“Si nous pouvons aider d’une manière ou d’une autre à faire avancer le sport dans une direction positive, c’est de cela qu’il s’agit, nous essaierons”, a déclaré Knapp à propos de l’Invicta FC qui a adopté la notation ouverte.

Le score ouvert n’est pas un nouveau concept car même le kickboxing GLORY l’utilise. Cependant, il est principalement étranger au MMA et son adoption par Invicta sera intéressante. Même si un combattant sachant qu’il est sur les cartes peut les motiver à tout laisser dans la cage, d’un autre côté, si un combattant sait qu’il est grand, il peut côtoyer. Il sera certainement intéressant de voir comment cela fonctionne pour l’Invicta FC.

Que pensez-vous du fait que l’Invicta FC tente de marquer ouvertement?