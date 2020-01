L’Iranien Alireza Noei a déménagé au Brésil pour un rêve olympique, mais a plutôt trouvé du MMA

La lutte est l’un des principaux sports en Iran, donc gagner une place aux Jeux olympiques est loin d’être facile. Lorsque l’occasion est venue pour Alireza Noei de s’emparer d’une place dans l’équipe nationale brésilienne aux Jeux de 2016, il n’a pas réfléchi à deux fois.

Noei s’est envolé pour le Brésil, dans le but de progresser dans les tournois de lutte en attendant que ses formalités administratives soient terminées. Il a déclaré que la fédération brésilienne de lutte avait promis de l’aider à faire le tri. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné.

“C’est difficile de le faire à travers l’Iran, et les gens m’ont dit que si je m’entraînais vraiment fort, je serais en mesure de concourir pour le Brésil”, a déclaré Noei à MMA Fighting. «Je m’entraînais dur, mais je n’ai jamais obtenu les documents dont j’avais besoin. J’ai été champion national huit fois au Brésil; J’ai gagné des titres sans donner de points, mais ça n’a pas marché. J’ai battu tout le monde, mais personne ne m’a aidé à obtenir les documents. »

Après 22 ans consacrés à la lutte, Noei se sentait sans gouvernail au Brésil. Au lieu de retourner en Iran, la jeune femme de 30 ans a trouvé un emploi dans un gymnase d’arts martiaux, où elle enseigne la lutte. Il a commencé à apprendre de nouveaux trucs. Et il a continué à récolter des médailles d’or.

“Quand je suis arrivé au Brésil et que j’ai vu le jiu-jitsu, je me suis dit:” De quel sport s’agit-il et que le combat commence? “”, Dit-il en riant. «Je n’avais jamais vu de MMA auparavant non plus. Peut-être que dans un film, je ne sais pas, mais je ne savais pas ce qu’était le MMA. Boxe, je connaissais (Mike) Tyson et Muhammad Ali, mais c’est tout. “

Noei est tombé amoureux du MMA, et bientôt, il avait réservé son premier combat. Les choses n’ont pas suivi son cours; il a été mis KO en moins d’une minute, mangeant un genou au visage tout en tirant pour un démontage. Pourtant, il a refusé de renoncer à ce rêve pour l’instant.

Quatre mois plus tard, le poids léger iranien est retourné dans la cage et a remporté sa première victoire. Puis il a gagné encore quatre mois plus tard. Cinq semaines plus tard, c’était une autre fin de soumission. Noei est allé 4-0 en 2018 avant d’ajouter une paire de victoires à son record de l’année dernière – lors de son dernier combat, Noei a battu le vétéran de RIZIN Gabriel Oliveira.

Le 17 janvier, Noei monte dans la cage pour la première fois en 2020, face à Thiago «Manchinha» Silva au Future MMA 11 à Sao Paulo, au Brésil. Il prévoit «un combat difficile» avec l’ennemi expérimenté, mais reste concentré sur son objectif à long terme: la ceinture UFC.

“Ce n’est pas seulement mon rêve, mais tous ceux qui entrent dans le MMA le veulent”, a déclaré Noei. «Chaque combattant MMA veut la même chose. Je suis ici pour la ceinture. J’ai rejoint MMA pour la ceinture UFC. »

À ce jour, Noei attend les documents qui lui permettront de représenter le Brésil aux Jeux de 2020. Il a 34 ans maintenant, mais ne perdra pas de temps à penser que le chronomètre est contre lui.

Une chose qui pourrait compliquer ses rêves à l’UFC est la relation conflictuelle entre les États-Unis et son pays d’origine.

Le combattant du MMA a rejoint l’armée à l’âge de 20 ans – comme tous les autres hommes adultes sont nécessaires, a-t-il dit – mais n’aime pas l’idée de la guerre. Cela dit, Noei n’hésiterait pas à défendre son pays.

“J’ai vu à la télévision et en ligne que Trump a dit qu’il n’y aurait pas de guerre, et le président iranien a dit qu’il ne voulait pas non plus de guerre”, a déclaré Noei. «La guerre est mauvaise. La guerre est très difficile. Mais si une guerre commence, je devrai aller en Iran parce que c’est mon pays. C’est mon pays, non? Si vous quittez le Brésil et qu’une guerre commence, vous devez retourner au Brésil. Sinon, ce serait mauvais.

“Pour l’instant, je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que les deux pays s’en sortiront. »

Toute la famille de Noei est de retour en Iran et il ne leur a pas rendu visite depuis quatre ans. La technologie les aide à entrer en contact et à discuter chaque jour via FaceTime, mais les dernières semaines ont été tendues. Il prévoit de revenir visiter pendant quelques mois dans un proche avenir, et espère que l’Iran et les États-Unis pourront trouver quelque chose pour éviter la guerre et plus de morts inutiles.

Ce que le combattant de la Chute Boxe manque le plus, c’est d’être proche de sa famille. Mais c’est là que la signature avec l’UFC pourrait aider à les réunir.

“C’est pourquoi je travaille si dur pour rejoindre l’UFC un jour”, a-t-il déclaré.

Le lutteur expérimenté, qui a une fiche de 6-1 en MMA, ne serait pas le premier combattant iranien à entrer à l’UFC. Noei dit que Reza Madadi n’était pas connu des fans occasionnels en Iran parce que le MMA n’est pas populaire à la maison. Mais il prévoit d’être le seul à changer cela.

“L’Iran a des lutteurs et des boxeurs, uniquement des sports olympiques”, a déclaré Noei. “Ils n’y connaissent pas le MMA et le jiu-jitsu. Mais si j’étais le champion (de l’UFC), je suis sûr que ce serait bon pour le pays. Je suis sûr que les gens commenceraient à s’entraîner au MMA si j’avais cette ceinture. “