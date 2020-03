L’irrespect montré à Tony Ferguson pourrait être désastreux pour Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor II

Les objets dans le miroir sont peut-être plus proches qu’ils ne le paraissent, mais c’est vraiment le fou excentrique et décalé qui monte le fusil de chasse qui devrait être le plus préoccupant pour le roi des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov. Le meilleur concurrent Tony Ferguson ne le fera pas pleuvoir vert comme Conor McGregor, mais il pourrait le faire cracher rouge en donnant au champion un combat comme celui que la division des poids légers n’a jamais vu.

Argent, battage médiatique, mise en scène – toute description quantifiable d’un simple spectacle tombe au bord du chemin en opposant les plus mauvais 155 livres de la planète les uns aux autres.

Ferguson, un ancien champion par intérim des poids légers, n’a jamais perdu sa couronne et mène actuellement une séquence de 12 victoires consécutives sur la ligne d’opposition d’un assassin. Il a été refondu comme l’énigme de la division après avoir passé la majeure partie de la dernière décennie à se battre dans l’ombre. Peu de combattants ont marché dans ce même monde invisible – un endroit qui fait que The Upside Down ressemble à une promenade tranquille par un dimanche après-midi chaud.

Nurmagomedov connaît ce type d’isolement.

Même en tant que destructeur invaincu, il lui a encore fallu plus d’une décennie avant qu’il n’ait finalement eu l’occasion de pomper les freins sur The Conor McGregor Show. Le jeu reconnaît le jeu et le réel reconnaît le réel. Il a assez vu le paysage léger pour savoir qu’il y a quelque chose de fondamentalement différent chez Ferguson – quelque chose qui va plus loin que le style de combat original et la routine de breakdance des années 90.

“Je pense, juste mon opinion, comme ces deux dernières années, je suis en compétition avec des gars comme [Edson] Barboza, [Rafael] dos Anjos, Conor, [Dustin] Poirier, [Al] Iaquinta – tous ces gars pas durs comme Tony Ferguson, et c’est pourquoi j’ai l’impression que j’ai maintenant une réelle motivation », a déclaré Nurmagomedov à TMZ Sports en février. “Quand je regarde tous ces adversaires, je pense:” OK, je peux battre ces gars-là. “Bien sûr, je travaille dur, mais en ce moment, c’est comme un adversaire très, très dur. C’est pourquoi, et nous nous concentrons comme toujours, mais en ce moment nous avons plus de concentration, plus de travail acharné. Tony n’est pas comme ces gars-là, il est un peu plus coriace que tous. »

Si Nurmagomedov peut voir la différence, pourquoi le reste du monde MMA ne le peut-il pas? Pourquoi Ferguson est-il traité comme des hors d’œuvres avant un autre plat principal aux chandelles avec McGregor? Il est temps de présenter le discours “culotte rouge” et de devenir bizarre avec une nuit blanche et serrée avec El Cucuy.

On a parlé du match revanche Nurmagomedov et McGregor depuis que le premier combat s’est terminé en catastrophe à la T-Mobile Arena de Las Vegas il y a plus d’un an. Une mêlée d’après-combat s’ensuivit entre l’équipe Nurmagomedov et l’équipe McGregor, finissant par se répandre dans une foule rauque de fans ivres et enragés.

Cela rappelait la tristement célèbre émeute au MGM Grand stimulée par le match revanche des poids lourds entre les légendes de la boxe Mike Tyson et Evander Holyfield en 1997.

Mais la controverse engendre des revenus, et toute personne ayant un sens des affaires pourrait comprendre pourquoi l’UFC est si gung-ho sur enrouler un joli arc autour du match revanche et le redonner aux consommateurs. Pour un homme se faisant bronzer sous les projecteurs de l’UFC 249, Ferguson pourrait tout aussi bien être invisible.

Que ce soit les fans qui réclament le match revanche McGregor et Nurmagomedov ou le président de l’UFC Dana White posant des questions à ce sujet, le monde MMA semble traiter le prochain championnat des poids légers comme un simple combat de mise au point, un simple moyen de parvenir à une fin.

Bien sûr, Ferguson pourrait photographier ces attentes en devenant le premier homme à vaincre Nurmagomedov dans un combat de poing sous licence.

Son endurance est inégalée, et il a le genre de jeu de garde capable de transformer même les grapplers les plus raffinés en bretzels humains. Il possède également une vaste expérience de la lutte amateur, associée au type de frappe peu orthodoxe qui met même les puncheurs les plus durs de la division en mode de retraite complète. Il est facile d’oublier que 12 de ses 25 victoires sont arrivées par KO. Ce qu’il lui manque dans la puissance de coup de poing d’un coup de poing qu’il compense avec son taux de travail inégalé. La cage est son océan et il laisse ses adversaires s’y noyer.

Nurmagomedov est le seul poids léger actif avec un nombre de corps consécutifs plus important.

Ce combat est plus grand que l’argent. C’est plus grand que des ceintures d’or, une publicité sans fin et des records de fréquentation. L’UFC opposera essentiellement deux des plus grands poids légers de l’histoire du MMA dans un combat historique. Ce sera la cinquième fois que le combat est réservé après que les quatre précédentes ont conduit à des annulations au fil des ans. Le combat a été étouffé plus de fois qu’un adolescent malheureux dans un film de destination finale.

Même avec le cinquième combat en péril en raison de la pandémie de coronavirus en cours, White continue d’insister pour continuer comme prévu dans n’importe quel lieu qu’il peut trouver. Que ce soit au Barclays Center, au parking Wal-Mart ou dans une arène vide, le combat entre Nurmagomedov et Ferguson doit avoir lieu.

“Il n’y aura pas de fans là-bas”, a déclaré Dana White à Yahoo! Sports Kevin Kole, via le South China Morning Post. «Cette chose va être un événement fermé. Tous ceux qui vont être impliqués dans cette affaire vont être impliqués parce qu’ils veulent être impliqués. »

Une autre annulation est toujours possible, mais l’UFC le ferait au risque de voir le combat échouer à la prochaine date. White jura de haut en bas qu’il n’essaierait plus de reprendre le combat avant d’accepter de réserver le cinquième combat proposé. Quelqu’un pourrait-il vraiment le voir essayer une sixième ou peut-être même une septième fois?

Pour l’instant, la date du 18 avril est toujours valable.

Le bruit du silence servira de toile de fond pour la ferraille légère prévue. Chaque bruit sourd de chair pilée, halètement d’oxygène précieux et grognement induit par la douleur retentira de manière audible sur un écran de télévision.

Un combat de poing mis à nu pour un monde affamé de sports et une manière ironiquement appropriée de fermer les rideaux sur le combat le plus insaisissable de l’histoire du MMA.