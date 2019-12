Liste complète des paiements de parrainage Reebok pour «Edgar vs Korean Zombie» à Busan, Corée du Sud

L'Ultimate Fighting Championship (UFC) a organisé son dernier événement de 2019 hier soir (samedi 21 décembre 2019) depuis l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud, qui a vu Chan Sung Jung éliminer Frankie Edgar au premier tour (faits saillants). Dans le co-événement principal de l'UFC Fight Night 165, Volkan Oezdemir a battu Aleksander Rakic ​​(récapitulation).

Il est maintenant temps de voir qui est rentré chez lui avec la plus grosse part du gâteau de parrainage.

Frankie Edgar a ouvert la voie, dont la présence de longue date à l'UFC lui a permis de marquer un chèque de 20 000 $ de Reebok. Quant à «The Korean Zombie», il n'a réussi qu'à obtenir un paiement de 5 000 $. Le reste des chèques de parrainage n'a pas dépassé 5 000 $, ce qui a conduit à l'un des paiements combinés les plus bas pour un événement cette année.

Jetez un œil aux paiements complets avec l'aimable autorisation de MMA Junkie.

Chan Sung Jung: 5000 $ def. Frankie Edgar: 20 000 $

Volkan Oezdemir: 5000 $ def. Aleksandar Rakic: 4000 $

Charles Jourdain: 3500 $ def. Dooho Choi: 5 000 $

Da Un Jung: 3500 $ def. Mike Rodriguez: 4000 $

Jun Yong Park: 3 500 $ déf. Marc-André Barriault: 3 500 $

Kyung Ho Kang: 5000 $ def. Liu Pingyuan: 3 500 $

Ciryl Gane: 3500 $ déf. Tanner Boser: 3 500 $

Seungwoo Choi: 3500 $ déf. Suman Mokhtarian: 3 500 $

Omar Morales: 3500 $ déf. Dong Hyun Ma: 5 000 $

Alexandre Pantoja: 5000 $ def. Matt Schnell: 5 000 $

Raoni Barcelos: 4000 $ déf. Dit Nurmagomedov: 3 500 $

Amanda Lemos: 3500 $ déf. Miranda Granger: 3 500 $

Heili Alateng: 3 500 $ déf. Ryan Benoit: 5000 $

La masse salariale totale divulguée était de 121 000 $

Selon la structure de paiement (voir), plus un combattant a accumulé de combats – combiné avec l'UFC et les promotions World Extreme Cagefighting (WEC) et Strikeforce aujourd'hui disparues – plus il obtient de pièces pour remplir ses sports de combat tirelire. Et moins un combattant a de combats sous l'égide d'Endeavour … enfin, moins il en obtient.

Si vous avez un problème avec la structure, prenez-le avec UFC … pas Reebok.

Selon le rapport, les combattants recevront également des redevances et des paiements allant jusqu'à 20 à 30 pour cent de toute marchandise liée à l'UFC vendue à sa ressemblance. C’est un excellent moyen pour les «crétins» d’Internet d’aider la cause.

