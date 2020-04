Liste des meilleurs combats de l’UFC / MMA: Top 16 Classé

Nous sommes sur la bosse, les gars et les lasses! Alors, accueillons préventivement le week-end avec le tournoi Mania’s March MMAdness.

Résultats du jour 15:

Forrest Griffin contre Stephan Bonnar 1 (# 2) bat Robert Whittaker contre Yoel Romero 2 (# 15) avec 70 pour cent des votes Maniac

Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk 2 (# 10) bat Mark Hunt contre Bigfoot Silva I (# 7) avec 54 pour cent des votes Maniac

Le Temple de la renommée des poids lourds légers envoie deux poids moyens d’élite et deux des plus petits combattants de l’UFC, deux de ses plus grands alors que Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk transportent 2020 dans le Elite Eight.

Match 7: Dan Henderson contre Shogun Rua 1 (# 3) contre Eddie Alvarez contre Justin Gaethje (# 19)

CONTRE.

Lando Vannata a peut-être surpassé dans sa bataille avec Tony Ferguson, mais il n’était tout simplement pas assez “Groovy” pour éliminer la tête de série n ° 3 dans le premier tour. De même, Wanderlei Silva, n ° 30, contre Brian Stann, n’a pas réussi à contrarier, reculant de plus de 150 voix.

Malgré le fait d’avoir vaillamment sacrifié plus de cellules cérébrales que la plupart des humains ne le font au cours de leur vie. Yancy Medeiros et Alex Oliveira ont échoué dans leur bataille de guerres en trois rounds contre Eddie Alvarez contre Justin Gaethje. Alors qu’Anthony Pettis n ° 14 contre Benson Henderson 1 a gardé les choses plus proches en substituant la finesse aux traumatismes contondants, une victoire morale a tout été gérée.

J’utilise probablement trop le descripteur «guerre d’usure», mais il n’y a vraiment pas d’autre moyen de décrire ces deux combats. Les deux ont repoussé les limites de la durabilité et de la volonté humaines, ont enlevé des années à la vie de leurs participants et ont eu des fins proches de revenir qui pourraient tomber à l’effroi. N’es-tu pas amusé?

Qui gagne le match 7?























Dan Henderson contre Shogun Rua I

Eddie Alvarez contre Justin Gaethje

Match 8: Cheick Kongo contre. Pat Barry (# 43) contre Leonard Garcia contre. Chan Sung Jung 1 (# 27)

CONTRE.

À juste titre, la graine la plus basse encore en course est allée aussi loin par la peau de ses dents. Seulement 11 votes l’ont emporté sur notre «combat de l’année» en 2017, Justin Gaethje, tête de série no 22, contre Michael Johnson, et le revers du Temple de la renommée, Clay Guida contre Diego Sanchez, classé no 11, marge à six. Cumulativement, Cheick Kongo contre Pat Barry a maintenant surmonté une disparité de 53 graines.

La violence implacable s’est avérée plus populaire que la violence technique dans la bataille d’ouverture de Leonard Garcia contre Chan Sung Jung avec Tony Ferguson, numéro 38, contre Edson Barboza, remportant l’ancienne victoire 62/38. Comme tout bon zombie, il a ensuite traversé Anderson Silva, n ° 6, contre Chael Sonnen 1, qui n’a pas retrouvé sa magie de retour.

Kongo contre Barry a tiré un kilométrage phénoménal de ses 30 dernières secondes, et il se retrouve une fois de plus un sprint violent contre un marathon violent. Les deux ont de puissants méta-récits à leur disposition: Kongo contre Barry pour son statut d’outsider et Garcia contre Jung en tant que dernier représentant survivant du World Extreme Cagefighting (WEC) dans la fourchette. Ce sera un casse-cœur de toute façon.

Cheick Kongo contre Pat Barry

Leonard Garcia contre Chan Sung Jung I

De plus, pour réitérer, passer le mot, partager socialement … faites la campagne de base / virale “Get Out The Vote” nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés passent au tour suivant. Se plaindre dans la section des commentaires sur l’ensemencement et ainsi de suite n’aura pas d’impact sur les résultats et vous fera juste ressembler à une bite peu appréciable.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.