Liste établie jusqu’à l’UFC 249

Alors que Cage Warriors a pu se glisser dans un événement le week-end dernier en Angleterre, le calendrier mondial du MMA est maintenant au point mort virtuel.

Les inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus en cours ont conduit les organismes gouvernementaux du monde entier à interdire les rassemblements publics, et les restrictions de voyage ont entraîné encore plus de difficultés logistiques, laissant les plus grandes promotions du sport incapables d’accueillir des événements.

En tant que tel, le classement USA TODAY Sports / MMA Junkie MMA ne changera probablement pas avant le 18 avril, et même dans ce cas, à condition que le président de l’UFC, Dana White, puisse tenir sa promesse de trouver un endroit pour accueillir un combat de titre léger très attendu entre les deux premiers 155 livres au monde avec l’actuel champion invaincu Khabib Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) et l’ancien tenant du titre intérimaire Tony Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC).

Le concours devrait mettre en vedette l’UFC 249, qui devait initialement avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn, New York. Malgré les défis, White a répété à plusieurs reprises que la carte aurait lieu à cette date.

En attendant, jetez un œil aux derniers classements, qui voient toujours le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC), comme le meilleur combattant livre par livre de la planète.

Critères de classement

Le classement prend en compte les victoires / pertes d’un combattant, la qualité de la compétition, le taux de finition / domination et la fréquence des combats.

Les combattants ne sont plus éligibles pour être classés après avoir été inactifs pendant 24 mois, soit en raison de blessures, de suspensions de drogue / de conduite, de différends contractuels ou de hiatus auto-imposés.

Les combattants purgeant une suspension de drogue / conduite sont éligibles pour être classés, tant qu’ils ne sont pas inactifs pendant plus de 24 mois.

Au mieux de nos capacités, les combattants seront classés dans leur catégorie de poids principale. Les combats et combats de poids variable en dehors de la catégorie de poids principale du combattant peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le classement. Cependant, les non-titulaires de titre peuvent être classés dans une seule catégorie de poids à un moment donné, et dans la plupart des cas, ils ne seront pas classés dans une nouvelle catégorie de poids jusqu’à ce qu’ils aient eu leur premier combat à ce poids.