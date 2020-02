Live: Jon Jones mêle la vidéo de la journée des médias de l’UFC 247

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 247 ce week-end. ICI, à commencer par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

