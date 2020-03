Live: vidéo de pesée de cérémonie de l’UFC 248

Avec les pesées précoces (et officielles) de l’UFC 248 déjà dans les livres (obtenez les résultats complets ici), les 24 combattants qui s’affrontent sur la carte de combat «Adesanya contre Romero» retrouveront leur place sur scène pour les cérémonies, EN DIRECT à 19 h ET, organisé avant l’événement de télévision à la carte (PPV) de demain soir (samedi 7 mars 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ce week-end à droite ICI, à commencer par le Fight Pass /ESPN +Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

