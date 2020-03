BRASILIA, Brésil – La carrière de Demian Maia touche à sa fin. Son affrontement co-principal de l’UFC Brasilia avec Gilbert Burns pourrait être son avant-dernier combat, et l’as de jiu-jitsu s’est assis avec MMA Fighting pour discuter de ses plans pour l’avenir, comme avoir son propre podcast et publier un livre avec ses histoires de vie, son amour pour la pêche, et plus encore.