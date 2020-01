Logan Paul détruit Antonio Brown, les cotes du pari sont publiées pour un match de boxe potentiel

Image via @ Loganpaul / @maclinbilski sur Instagram

YouTuber et le boxeur recrue Logan Paul ont saccagé le receveur de la NFL Antonio Brown après que l’ancienne star des Pittsburgh Steelers ait répondu à sa légende sur Twitter.

Paul a été le premier à appeler Brown, en disant à l’ancien récepteur large All-Pro qu’il voulait le combattre dans un match de boxe lors d’une apparition sur KFC Radio le mois dernier.

. @ LoganPaul a un adversaire en tête pour son prochain combat, et cet homme est @ AB84

“Antonio Brown, je veux te baiser”

Ding. Ding.

Écoutez l’interview complète ici: https: //t.co/OevKBI57HK pic.twitter.com/U3ux0pslUB

– KFC Radio (@KFCradio) 23 décembre 2019

Brown a vu l’appel et a répondu, disant à Paul qu’il était prêt à le combattre. Paul a ensuite saccagé la star de la NFL mécontente en réponse, se moquant de son passage de courte durée avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre l’année dernière après avoir été coupé par les Raiders d’Oakland.

Découvrez le bœuf Twitter ci-dessous.

je te déposerais plus vite que les patriotes https://t.co/Vv592JRkxk

– Logan Paul (@LoganPaul) 7 janvier 2020

Aussi idiot que Paul boxe Brown, nous avons vu des choses plus folles se produire. En fait, les paris sportifs ont pris note et offrent maintenant des chances sur un affrontement potentiel entre Paul et Brown. Consultez-les ci-dessous avec l’aimable autorisation de OddsShark.

Cotes d’ouverture pour un match de boxe potentiel entre @LoganPaul et @ AB84 (BetOnline):

Logan Paul -2000

Antonio Brown +1000

– Odds Shark (@OddsShark) 7 janvier 2020

Les chances de voir Paul ouvert comme un favori de paris -2000, ce qui signifie que vous devrez parier 2000 $ pour gagner 100 $. Brown a ouvert comme un outsider de pari +1000, ce qui signifie qu’un pari de 100 $ gagnerait 1000 $.

Paul a perdu une décision controversée partagée pour rivaliser avec YouTuber KSI lors de ses débuts en boxe professionnelle en novembre dernier. C’était son premier combat de boxe professionnelle et depuis lors, Paul a dit qu’il était ouvert à la star de la boxe Bellator Dillon Danis ou au combat contre CM Punk en MMA.

Quant à Brown, il fait face à une enquête en cours de la NFL pour son comportement hors champ et ses allégations d’agression sexuelle. L’un des meilleurs receveurs de la NFL au cours des années 2010 pour les Steelers, Brown a été échangé aux Raiders l’année dernière, mais a été coupé plus tard en raison de ses pitreries hors champ et d’un différend sur le port d’un casque. Les Patriots l’ont signé plus tard, mais il n’a joué qu’un seul match pour eux avant d’être libéré. Il n’a pas signé avec une autre équipe de la NFL car il est sous enquête mais a récemment travaillé avec les New Orleans Saints.

Souhaitez-vous payer pour regarder Logan Paul combattre Antonio Brown dans un match de boxe?

