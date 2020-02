Logan Paul intéressé à se battre pour Bellator; Scott Coker répond

Il semble donc que Logan Paul tient à prendre ses services du ring de boxe à la cage des Bellator.

La superstar de YouTube a exprimé son intérêt pour la lutte contre le MMA lors d’une récente mêlée médiatique menée dans le cadre de la lutte de son frère Jake Paul contre son collègue Internet AnEnsonGib, qui a été diffusée sur DAZN jeudi soir.

Paul, qui a fait des combats de boxe professionnelle et amateur contre son compatriote YouTube KSI et a une formation en lutte au lycée, a appelé le président de Bellator, Scott Coker, à organiser une réunion:

«Nous t’aimons, Scott. Organisons cette réunion, Scott. “

Le résident de Los Angeles, âgé de 24 ans, a déclaré qu’il serait intéressé à combattre YouTuber JMX si l’argent était bon, mais aussi ouvert à d’autres noms.

“Si l’argent est bon, je le combattrai”, a déclaré Logan. “Je vais le dire sans ambages, DAZN. J’ai besoin d’un gros chèque (explicite), comme multi, multi millions. Ou s’il y a un adversaire égal ou meilleur que JMX et que son influence a du sens – et il peut attirer autant de téléspectateurs que moi – je serai aussi excité à ce sujet. “

Coker a récemment tweeté Paul en réponse à sa demande de réunion:

Bien que la participation de Paul aux sports de combat ait mérité le mépris des fans inconditionnels, ils ont également été des événements réussis. Le premier combat de Paul avec KSI, qui a marqué un match nul à Manchester, en Angleterre, en 2018, a choqué le monde de la boxe avec près d’un million d’achats PPV en ligne. Leur match revanche de novembre, un combat professionnel remporté par KSI par décision majoritaire, a attiré une foule d’environ 13000 personnes au Staples Center de Los Angeles, et a dominé les résultats de recherche et l’engagement de Twitter pour les sports de combat au cours de ce week-end.

Oh, et Paul a un partenaire de danse potentiel, s’il signe. Vous pouvez probablement deviner qui:

