Logan Paul semble avoir tenu sa propre lutte, Paulo Costa

Préparez-vous: Logan Paul était sur le tapis à l’UFC Performance Institute de Las Vegas.

Paul, une star de YouTube avec plus de 20 millions d’abonnés, est entré dans le monde des sports de combat auparavant, boxant son célèbre YouTuber KSI à deux reprises, luttant pour un match nul la première fois, puis perdant par décision de la majorité lors du match revanche.

Dans sa dernière incursion dans le monde des arts martiaux, Paul a décidé de s’essayer à la lutte contre la puissance invaincue de l’UFC, Paulo Costa.

“Je ne pense pas qu’il ait aimé la façon dont je l’ai regardé au dîner ou quelque chose comme ça, mais c’est une bonne chose que je sois un boxeur professionnel maintenant 0-1”, a déclaré Paul.

Paul a mis des gants de boxe et un casque, mais il a rencontré un gros coup de poing droit de Costa, le plantant sur le visage (prétendument).

Peut-être une suspension de 180 jours de YouTube?

Cependant, Paul a fait plus que tenir le coup, alors peut-être qu’un futur combat MMA se profile à l’horizon? Costa, qui a également félicité Paul samedi dernier lors d’une mêlée médiatique à l’UFC 248, pense qu’il devrait le faire.

“Quatre-vingt-dix pour cent des gars qui vont s’entraîner au MMA ont une bonne technique, mais pas un esprit dur, pas un grand cœur, vous savez?” Demanda Costa à Paul. “Vous avez les deux.”

Regardez la vidéo complète ci-dessus, gracieuseté de la chaîne YouTube de Paul.

