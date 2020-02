Logan Paul veut se battre à Bellator, Scott Coker et Dillon Danis répondent

Image via @ Loganpaul / @maclinbilski sur Instagram

La sensation YouTube Logan Paul envisage de prendre ses talents du ring à la cage alors qu’il a récemment exprimé son intérêt à se battre pour Bellator MMA.

Logan a été impliqué dans une récente mêlée médiatique pour la préparation du combat de son frère Jake avec son homologue AnEsonGib, où il a déclaré ce qui suit.

«Nous t’aimons, Scott. Organisons cette réunion, Scott. »Demanda Logan Paul.

Logan a continué à regarder son frère Jake battre AnEdsonGib au tout premier tour par arrêt.

Paul a ensuite suggéré qu’il serait également intéressé à combattre son compatriote YouTuber JMX, ceci si l’argent était bon.

“Si l’argent est bon, je le combattrai”, a déclaré Logan Paul (via MMAJunkie). “Je vais le dire sans ambages, DAZN. J’ai besoin d’un gros chèque (explicite), comme multi, multi millions. Ou s’il y a un adversaire égal ou meilleur que JMX et que son influence a du sens – et il peut attirer autant de téléspectateurs que moi – je serai aussi excité à ce sujet. “

Le président de Bellator MMA, Scott Coker, a récemment répondu à Logan avec les informations suivantes.

Si vous êtes à Miami pour @SuperBowl, faites le moi savoir. #SBLIV @LoganPaul https://t.co/xjUUtRfwcu

– Scott Coker (@ScottCoker) 31 janvier 2020

“Si vous êtes à Miami pour le Super Bowl, faites le moi savoir”, a répondu Coker à Paul.

Bien que de nombreux fans inconditionnels ne soient pas satisfaits de l’attention que les célèbres frères YouTube reçoivent dans les sports de combat, on ne peut nier leur pouvoir d’attraction.

Le premier combat de Logan Paul avec KSI a entraîné près d’un million d’achats à la carte.

Scott Coker et compagnie aimeraient sans aucun doute profiter du succès de Paul Bros, mais rien n’a été officialisé à ce jour.

En attente de Logan Paul dans Bellator est Némésis de longue date Dillon Danis. L’assistant brésilien Jiu Jitsu et la star de YouTube ont échangé des coups sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois, et vous pouvez parier que Danis est à bord pour une future confrontation.

‘El Jefe’ a diffusé sur Twitter le message suivant après avoir assisté à l’échange entre Logan Paul et Scott Coker.

«Préparez-vous Scott Coker!» – Dillon Danis

configurez-le @ScottCoker pic.twitter.com/wPX0cfOPiy

– Dillon Danis (@dillondanis) 31 janvier 2020

Il y a quelques instants, Scott Coker a tweeté qu’il était en fait avec Logan Paul à Miami!

. @ LoganPaul #SBLIV pic.twitter.com/dIvqiZbwFQ

– Scott Coker (@ScottCoker) 1 février 2020

Aimeriez-vous voir Logan Paul se battre dans Bellator MMA? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 1er février 2020