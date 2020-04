L’opposition classée Marlon Vera de l’UFC sera confiante en temps voulu

Le poids coq en forme Marlon Vera a eu du mal à se battre avec une opposition classée, mais dit qu’il n’est pas trop inquiet du manque de noms prêts à signer sur la ligne pointillée pour le combattre.

Vera (15-5-1 MMA, 9-4 UFC) a terminé chacun de ses cinq derniers combats et devait affronter le vétéran Eddie Wineland à l’UFC sur ESPN 8 avant que l’épidémie de coronavirus n’oblige l’annulation de l’événement.

Au lieu de cela, “Chito” a attiré un autre adversaire non classé dans Ray Borg à l’UFC 249, avant que l’UFC ne soit obligé de débrancher tout l’événement.

Mais Vera a révélé que Borg n’était pas le premier adversaire qui lui a été présenté pour cet événement malheureux du 18 avril. En fait, les noms précédents proposés étaient tous des adversaires classés.

“En fait, ils m’ont proposé deux gars différents et ils ont refusé le combat, donc Ray Borg était le troisième et c’était le charme”, a déclaré Vera à MMA Junkie.

«Si je n’obtiens pas ces meilleurs gars, cela n’importe pas. Je vais l’obtenir parce que je ne vais pas les nommer pour l’instant, mais deux gars dans le classement ont refusé de me battre pour me battre la semaine prochaine. Donc je reçois (offert) ces grands noms, mais ce n’est pas de ma faute (si) ils ne le prennent pas. Je n’ai pas besoin d’aller les faire exploser, mais ils savent. “

Vera a vu plusieurs combats abandonnés, y compris un affrontement avec Jimmie Rivera à l’UFC 247. Mais Vera ne se préoccupe pas de questions qu’il ne peut pas contrôler.

«Je ne suis pas déçu parce que parfois, lorsque les combattants se fâchent ou deviennent trop émus à ce sujet,« Oh, vous ne me donnez pas ce que je mérite. »Parfois, je pense:« Qui êtes-vous (explétif) à demander? des choses comme ça? “Vous devez aller le gagner, et je sais que je gagne des choses maintenant.”

