Lorenz Larkin voit le match retour de Douglas Lima avec une victoire

TOKYO – Lorenz Larkin pense qu'une victoire au Bellator 237 lui offrira une deuxième occasion de remporter l'or des poids mi-moyens.

Larkin (21-7 MMA, 3-2 BMMA) a déjà été présenté par le président des Bellators, Scott Coker, comme le prochain prétendant au titre du champion Douglas Lima s'il peut vaincre Keita Nakamura (35-10-2 MMA, 0-0 BMMA) sur La carte de samedi (dimanche localement), qui a lieu au Saitama Super Arena de Saitama, au Japon, et diffusée sur Paramount et diffusée sur DAZN.

Lima (32-7 MMA, 14-3 BMMA) a déjà fait dérailler les espoirs de titre de Larkin une fois auparavant, gâchant ses débuts promotionnels avec une défense du titre réussie au Bellator NYC en juin 2017. "The Monsoon" s'est reconstruit depuis, cependant, et après avoir battu ex-champion Andrey Koreshkov au Bellator 229 en octobre pour cette troisième victoire consécutive, il croit qu'il est sur le pas d'un autre tir.

"Si tout se passe bien, Scott disait déjà que j'étais le concurrent n ° 1 et que je suis en lice pour le tir au titre", a déclaré Larkin aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors de la journée des médias Bellator 237. "(Je dois) passer ce combat, mais c'est le plan: obtenir ce match revanche de combat pour le titre."

Bien que le fait de rattraper Lima pour le titre serait un moment énorme dans la carrière de Larkin, il a dit qu'il ne devançait pas. Nakamura peut avoir 10 pertes de carrière, mais il n'est pas facile non plus. Le combattant japonais est sorti d'un relais de huit combats à l'UFC plus tôt cette année et n'a jamais terminé à l'intérieur de l'octogone.

Larkin a félicité Nakamura pour sa durabilité et s'attend à un combat difficile, mais il a dit qu'il prévoyait de se montrer à la hauteur. C’est un rêve de longue date que Larkin se batte au Japon, et après avoir plaidé les cuivres Bellator pour une place sur la carte Bellator 237, il a dit qu’il avait l’intention de profiter au maximum.

"Je harcelais Scott à propos de ce combat", a déclaré Larkin. "Je ne pouvais pas manquer ça."

