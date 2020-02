Lors du dernier combat de contrat, Jalin Turner dit que l’UFC Auckland est à faire ou à mourir pour sa carrière à l’UFC

Crédit d’image: UFC.com

Jalin Turner sait que les enjeux sont élevés pour son combat à l’UFC Auckland contre son adversaire à court préavis, Joshua Culibao.

Entrant dans ce combat, Turner n’a que 1-2 à l’UFC avec une première défaite contre Vicente Luque au poids welter et plus récemment une perte de décision contre Matt Frevola. Lors de son dernier combat, il admet qu’il aurait probablement dû se retirer, mais son enfant étant né quelques semaines seulement après avoir eu besoin de l’argent et ne pouvait pas risquer d’être à l’écart sans avoir un aperçu de la paie.

«Je suis entré dans ce combat avec une blessure, je ne me suis pas retiré parce que j’attendais mon deuxième enfant. Si les circonstances avaient été différentes, je ne me serais pas battu », a déclaré Turner à BJPENN.com. «J’ai l’impression de pouvoir le battre, mais mon genou a joué un grand rôle dans ce combat. C’était une leçon que j’avais besoin d’apprendre. Poussière sous le tapis donc je cherche à revenir dans la colonne des victoires. “

Dans ce combat, Turner admet qu’il ne sait pas grand-chose sur Culiabo mais est confiant dans ses compétences pour maintenir ce combat.

«Je sais qu’il est le coéquipier de Jamie Mullarkey. Il est durable, venant du poids plume, du poids plume supérieur là-bas. C’est un combattant polyvalent, décent sur le terrain », a-t-il déclaré. «C’est pourquoi je ne me concentre pas sur les trous de mon adversaire car tout peut arriver dans un combat. Tout le monde essaiera de m’abattre car les gens ne veulent pas me soutenir. C’est un combat similaire. Il va l’apporter et je suis ravi de le voir jouer. “

Turner prévoit également de rechercher un KO comme il le fait toujours.

«Bien sûr, chaque fois que je me bats, je viens me battre. J’essaie toujours de pousser le rythme et de passer à l’action », a déclaré Turner. “Ils disent toujours que tu es seulement bon comme ton dernier combat qui craint parce que j’étais physiquement et mentalement hors tension.”

Bien qu’il soit convaincu qu’il obtiendra sa main levée, il y a une pression supplémentaire étant donné qu’il s’agit de son combat final sur son contrat. Jalin Turner sait que s’il perd, il ne sera pas ramené à l’UFC, alors c’est à faire ou à mourir pour sa carrière.

“Oui monsieur. C’est faire ou casser ici. C’est faire ou mourir. Il y a des gens qui sont partis et qui sont revenus mais je ne veux pas emprunter cette voie. Je veux juste gagner », a-t-il conclu. «Gagnez, conservez mon contrat. Je m’entraîne depuis que j’ai fini ma thérapie physique. J’ai beaucoup à montrer au monde et une fois que je remporte la victoire, je passe à la suivante. »

Pensez-vous que Jalin Turner battra Joshua Culibao à l’UFC Auckland?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.