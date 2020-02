Lorsqu’un syndrome rare a mis Gabriel Silva sur un fauteuil roulant, il a refusé d’abandonner

Lorsque Gabriel Silva a rejoint l’UFC, la plupart des gens le connaissaient comme un espoir brésilien de poids coq qui a suivi les traces de son frère aîné Erick Silva. Mais il y a beaucoup plus à cela dans son histoire de vie remarquable.

“Gabito” Silva, qui cherche à marquer sa première victoire en octogone contre Kyler Phillips à l’UFC Norfolk, a été diagnostiqué avec un syndrome rare à l’âge de 9 ans. Il n’en avait aucune idée à l’époque, mais l’enfant qui voulait devenir footballeur serait forcé de toute activité physique pendant cinq ans.

Comme chaque histoire inspirante, Silva a commencé par une peur.

Le jeune garçon revenait de la maison de son oncle avec sa famille quand il a commencé à ressentir une douleur à la jambe gauche. Sa mère, Deisi Nunes, pensait qu’il était juste fatigué après avoir joué avec d’autres enfants pendant des heures, mais la douleur ne disparaîtrait tout simplement pas.

“Nous sommes allés voir quatre ou cinq médecins différents avant de finalement découvrir ce que c’était”, a expliqué Silva. «Les autres médecins n’avaient aucune idée de ce que c’était. Nous étions inquiets parce que j’avais mal, mais un médecin a finalement identifié ce syndrome. À partir de là, j’ai traversé des moments difficiles. »

Il s’est avéré que Silva souffrait de Legg-Calve-Perthes, un trouble de la hanche qui provoque un manque de circulation sanguine vers la tête du fémur. Il tue essentiellement l’os jusqu’à ce que de nouveaux vaisseaux sanguins s’infiltrent – et cela peut prendre des années. Le seul remède à la maladie est le temps.

Un jeune Silva a vite appris que sa vie ne serait pas la même.

“J’ai dû arrêter de pratiquer tous les sports de contact”, a-t-il déclaré. «C’était une phase très compliquée pour moi, car je ne pouvais rien faire à l’école. J’adorais jouer au football et je ne pouvais même pas courir. C’était compliqué, mec. »

Silva a dû utiliser des béquilles, mais admet qu’il était trop têtu pour les transporter, et il était gêné d’être vu avec eux.

«Je n’ai pas quitté la maison pour aller à l’école pendant deux mois», explique Silva. «Je devais utiliser des béquilles mais, honnêtement, je n’aimais pas ça parce que j’étais gêné. Je suis juste resté à la maison. J’ai eu un jeu vidéo à l’époque, et c’était tout; J’ai arrêté de quitter la maison. J’allais à l’école et je rentrais directement chez moi pour jouer à des jeux vidéo, alors j’ai grossi. »

Pour aggraver les choses, Silva a dû subir une procédure qui a entraîné des plâtres pour ses deux jambes et un fauteuil roulant pour se déplacer. Silva adorait jouer à la FIFA sur son jeu vidéo, mais ce qui lui servait de distraction lui causait également des torts. Il rêvait toujours d’être footballeur un jour.

Le père de Silva, Jose Nunes, était un joueur de certains clubs de leur État d’origine, Espirito Santo, au Brésil, et il a toujours emmené «Gabito» au stade pour le regarder jouer tous les samedis.

Deux ans après, Silva a continué à parler de ses rêves de football.

“” Docteur, il a dit qu’il voulait devenir footballeur “”, se souvient-il des interrogations de sa mère auprès des médecins deux ans après le diagnostic. “‘Qu’est-ce que tu penses?'”

“” Mère, ton fils ne sera jamais un Ronaldinho “”, a-t-il dit à propos de la réponse du médecin.

“Il plaisantait, bien sûr, mais en disant avec d’autres mots que je perdrais beaucoup de temps jusqu’à ce que je sois complètement rétabli”, a déclaré Silva. «Il a écrasé mes attentes là-bas, détruit mes rêves. Ma mère a même pleuré, mais je ne comprenais pas vraiment. “

Quatre ans après le diagnostic, Silva a finalement été autorisé par son médecin à reprendre ses activités. Il devait quand même faire attention car sa jambe gauche n’était pas aussi forte que sa droite. Mais il n’avait aucune raison d’éviter le football – ou tout autre sport.

À ce moment-là, son frère aîné Erick Silva se faisait déjà un nom sur la scène du MMA. Au lieu de jouer avec un ballon, le joueur de 13 ans a choisi de s’entraîner au jiu-jitsu.

“Je suis retourné au cabinet du médecin deux ou trois mois plus tard en disant que je m’entraînais”, a expliqué Silva. “Il a dit:” Écoutez, ce n’est pas quelque chose que je vous conseillerais de faire, mais je ne dirai pas que vous ne pouvez pas. ” Tu peux faire ce que tu veux. Vous avez cette limitation dans votre jambe, et ça va faire mal parfois. “Et il n’avait pas tort. Parfois, je ressens une certaine douleur, mais rien ne m’empêche de faire ce que je fais tous les jours. »

Après quatre ans entre des béquilles et un fauteuil roulant, un jeu vidéo sa seule entreprise, Silva n’a pas perdu de temps. Il a commencé à étudier la boxe, ce que son médecin pensait être une meilleure idée que le jiu-jitsu. Le médecin ne savait pas grand-chose, ce n’était qu’un moyen de se rendre au MMA.

À 17 ans, mineur de droit brésilien, Silva a reçu l’autorisation de ses parents et de son médecin pour combattre le MMA pour la première fois.

“S’il était comme les autres médecins et qu’il disait que je ne pouvais pas me battre, je ne serais peut-être pas allé aussi loin”, a déclaré Silva, qui a remporté trois combats avant ses 18 ans et a fait ses débuts au Jungle Fight, où son frère a remporté un titre dans ses jours pré-UFC.

Huit victoires plus tard, le poids coq invaincu Silva a été signé par l’UFC.

Silva, qui a été souligné par Ray Borg lors de ses débuts dans l’Octogone, n’est pas à l’abri de la douleur, et il pourrait ne jamais l’être. Son entraîneur, Rogerio Camoes, travaille chaque jour pour que sa jambe gauche soit aussi forte que l’autre, mais ce n’est pas quelque chose qui l’empêche de s’entraîner, de se battre et de gagner. Sa mère l’appelle toujours de temps en temps pour le surveiller.

Pour les autres enfants qui ont rendu Silva mal à l’aise d’être en fauteuil roulant il y a plus d’une décennie, être un combattant de l’UFC est la meilleure réponse.

Mais cela ne suffit pas.

“J’ai plongé la tête la première dans ce sport pour prouver que tout le monde a tort, ceux qui ne pensaient pas que je serais en mesure d’atteindre mes objectifs”, a déclaré Silva. «La route est encore longue, mais j’ai parcouru un long chemin. Être à l’UFC est une réussite. Les gens disent qu’être dans la plus grande promotion au monde est un nouveau départ, mais je crois que j’ai le potentiel d’augmenter mes connaissances et ma technique pour atteindre le plus haut niveau dans cette division.

«Je vais continuer jusqu’à la fin. Nous travaillerons dur pour atteindre le sommet de la division. Je repense à ces moments difficiles comme quelque chose que j’ai pu surmonter. C’est du carburant pour moi. “